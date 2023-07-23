https://ria.ru/20230723/groza-1885791918.html
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра - РИА Новости, 23.07.2023
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра
Дождь, гроза и возможное усиление ветра ожидаются в столице в ближайшие часы и до 18.00, предупредили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T13:16
2023-07-23T13:16
2023-07-23T13:47
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дождь, гроза и возможное усиление ветра ожидаются в столице в ближайшие часы и до 18.00, предупредили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 18.00 в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе возможно усиление ветра до 15 метров в секунду", — сказано в сообщении. Отмечается, что в непогоду горожанам не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 18.00 23 июля по Москве ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду", - позднее сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
https://ria.ru/20230719/pogoda-1885078362.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, москва
Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра
Власти Москвы предупредили о грозе и усилении ветра в столице в ближайшие часы
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Дождь, гроза и возможное усиление ветра ожидаются в столице в ближайшие часы и до 18.00, предупредили в телеграм-канале
комплекса городского хозяйства Москвы.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 18.00 в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе возможно усиление ветра до 15 метров в секунду", — сказано в сообщении.
Отмечается, что в непогоду горожанам не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет
, в ближайший час с сохранением до 18.00 23 июля по Москве ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду", - позднее сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
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