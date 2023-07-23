https://ria.ru/20230723/groza-1885791918.html

Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра

Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра - РИА Новости, 23.07.2023

Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра

Дождь, гроза и возможное усиление ветра ожидаются в столице в ближайшие часы и до 18.00, предупредили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T13:16

2023-07-23T13:16

2023-07-23T13:47

погода

москва

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дождь, гроза и возможное усиление ветра ожидаются в столице в ближайшие часы и до 18.00, предупредили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 18.00 в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе возможно усиление ветра до 15 метров в секунду", — сказано в сообщении. Отмечается, что в непогоду горожанам не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 18.00 23 июля по Москве ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду", - позднее сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

https://ria.ru/20230719/pogoda-1885078362.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва