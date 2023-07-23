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Вспомнили про санкции. Решение кандидата в БРИКС удивило россиян - РИА Новости, 23.07.2023
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08:00 23.07.2023 (обновлено: 08:06 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/gaz-1885582125.html
Вспомнили про санкции. Решение кандидата в БРИКС удивило россиян
Вспомнили про санкции. Решение кандидата в БРИКС удивило россиян - РИА Новости, 23.07.2023
Вспомнили про санкции. Решение кандидата в БРИКС удивило россиян
Аргентина заблокировала заход судна с российским СПГ. Как заявил министр экономики и кандидат в президенты Серхио Масса, причина — соблюдение международных... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T08:00
2023-07-23T08:06
экономика
россия
аргентина
газпром
gasum
евросоюз
сша
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Аргентина заблокировала заход судна с российским СПГ. Как заявил министр экономики и кандидат в президенты Серхио Масса, причина — соблюдение международных ограничений. Однако они не распространяются на сжиженный газ. Многие европейские страны по-прежнему его закупают, а некоторые платят в рублях и получают трубопроводное топливо. Кто заинтересован в поставках из России даже сейчас — в материале РИА Новости.Когда нужен газНесмотря на стремление Запада добиться газовой независимости, санкции на отечественный СПГ так и не ввели. Многие этим пользуются. Например, в начале года экспорт в Испанию вырос на 151 процент. В июне Россия стала крупнейшим поставщиком газа в эту страну с долей 26,8 процента, обогнав Алжир (21 процент) и США (18,5 процента).Российское топливо также покупают Франция, Нидерланды и Бельгия. Предложение еврочиновников ввести на него запрет не встречает единогласной поддержки. Более того, в 2022-м в ЕС импортировали на 50 процентов больше жидкого метана, чем годом ранее, а некоторые инициативы по добровольному эмбарго и вовсе отменили. Так, финский Gasum после перерыва в несколько месяцев возобновил закупки у балтийского проекта "Криогаз-Высоцк". Компания пояснила, что приобретает минимальный объем, но не собирается выходить из долгосрочного контракта с "Газпром экспортом".Возможно, решение приняли после предписания арбитражного суда в Стокгольме выплатить задолженность российскому экспортеру в размере 300 миллионов евро. Дело в том, что в рамках контракта оплата должна осуществляться в любом случае — "бери или плати". А указание Владимира Путина о переходе на расчеты в рублях арбитраж признал форс-мажорным обстоятельством, подтвердив законность прекращения поставок в случае непоступления средств.Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов объясняет небольшие объемы закупок скромным потреблением СПГ в Финляндии — всего 1,3 миллиарда кубометров в год. На Россию пришлась треть всех поставок."В среднем доля отечественного СПГ в Европе — 15-20 процентов. Около 70 процентов экспорта с балтийских проектов ("Ямал СПГ", "Портовая СПГ" и "Криогаз-Высоцк") шло по этому направлению", — говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Ежеквартальные поставки составляют порядка четырех-пяти миллионов тонн.Дело — трубаИнтерес к российским ресурсам обусловлен доступностью. Несмотря на сложность оценки тарифов, где все зависит от типа сделки (спотовой или долгосрочной), эксперты признают: себестоимость у отечественного СПГ ниже американского, а значит, он более устойчив к ценовым колебаниям. К тому же США перекладывают риски на покупателей. "Все платят одну ставку за сжижение вне зависимости от объема и того, сколько стоит газ", — напоминает Гривач.Указ Путина о расчетах в рублях касался только трубопроводных поставок, в случае с СПГ партнеры могут использовать другие валюты. Но есть те, кто согласился перейти на российские деньги. Альфред Штерн, глава австрийской OMV, заявил, что компания продолжит сотрудничать с "Газпромом", пока тот будет готов поставлять топливо. А также предупредил: не стоит вводить санкции против российских энергоресурсов, это приведет к тяжелым последствиям. В апреле сообщали, что Москва полностью выполняет контрактные обязательства."У Австрии нет альтернативы из-за особенностей энергетической системы и географического положения: у страны нет выхода к морю, остается получать природный газ по трубопроводам или, на худой конец, в сжиженном виде автомобильным и железнодорожным транспортом. Но это очень накладно, и поставки СПГ с терминалов идут на небольшие расстояния", — отмечает Хазанов.В числе других покупателей трубопроводного газа Алексей Гривач называет Словакию, Венгрию и Грецию. После начала СВО большинство компаний отказались от поставок. По оценке Международного энергетического агентства, эмбарго на российское топливо обошлось Европе в 270 миллиардов долларов. Кроме того, полного замещения не произошло. Из 80 миллиардов кубометров выпавших объемов в 2022-м пятьдесят заместили с помощью СПГ, остававшиеся тридцать — сокращением энергопотребления.На личное усмотрениеПримечательно, что Аргентина начала борьбу с российским СПГ на фоне саммита с ЕС и призывов Евросоюза не вступать в БРИКС. Одни эксперты считают, что решение принято под давлением Запада, другие — что правительство страны хочет извлечь максимальную выгоду из ситуации."Возможно, в случае с Аргентиной есть какие-то внутренние проблемы с документами или получатель пытался надавить на владельца груза. Отсутствие официальных ограничений на СПГ при внешнем давлении создает серую юридическую зону. Поэтому под разными трактовками можно ловить рыбку в мутной воде", — говорит Гривач.По мнению Хазанова, политики просто стараются усидеть на двух стульях. "Никакие санкции им не грозят. Похоже, имеет место какой-то обмен", — полагает он.Вашингтон заинтересован в вытеснении российского газа по всему миру. Есть вероятность, что США предложили финансовую помощь за отказ от российского СПГ. Экономика Аргентины сильно пострадала от аномальной засухи — ущерб оценивают в 20 миллиардов долларов. В сочетании с рекордным дефицитом торгового баланса это могло стать веским аргументом.
https://ria.ru/20230528/briks-1874440233.html
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экономика, россия, аргентина, газпром, gasum, евросоюз, сша
Экономика, Россия, Аргентина, Газпром, Gasum, Евросоюз, США

Вспомнили про санкции. Решение кандидата в БРИКС удивило россиян

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкАрктический танкер-газовоз "Кристоф де Маржери", разработанный для проекта "Ямал СПГ"
Арктический танкер-газовоз Кристоф де Маржери, разработанный для проекта Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Аргентина заблокировала заход судна с российским СПГ. Как заявил министр экономики и кандидат в президенты Серхио Масса, причина — соблюдение международных ограничений. Однако они не распространяются на сжиженный газ. Многие европейские страны по-прежнему его закупают, а некоторые платят в рублях и получают трубопроводное топливо. Кто заинтересован в поставках из России даже сейчас — в материале РИА Новости.

Когда нужен газ

Несмотря на стремление Запада добиться газовой независимости, санкции на отечественный СПГ так и не ввели. Многие этим пользуются. Например, в начале года экспорт в Испанию вырос на 151 процент. В июне Россия стала крупнейшим поставщиком газа в эту страну с долей 26,8 процента, обогнав Алжир (21 процент) и США (18,5 процента).
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСтарт проекта распределительного газопровода высокого давления ПАО "Газпром" в Татарстане
Старт проекта распределительного газопровода высокого давления ПАО Газпром в Татарстане - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Старт проекта распределительного газопровода высокого давления ПАО "Газпром" в Татарстане
Российское топливо также покупают Франция, Нидерланды и Бельгия. Предложение еврочиновников ввести на него запрет не встречает единогласной поддержки. Более того, в 2022-м в ЕС импортировали на 50 процентов больше жидкого метана, чем годом ранее, а некоторые инициативы по добровольному эмбарго и вовсе отменили. Так, финский Gasum после перерыва в несколько месяцев возобновил закупки у балтийского проекта "Криогаз-Высоцк". Компания пояснила, что приобретает минимальный объем, но не собирается выходить из долгосрочного контракта с "Газпром экспортом".
Возможно, решение приняли после предписания арбитражного суда в Стокгольме выплатить задолженность российскому экспортеру в размере 300 миллионов евро. Дело в том, что в рамках контракта оплата должна осуществляться в любом случае — "бери или плати". А указание Владимира Путина о переходе на расчеты в рублях арбитраж признал форс-мажорным обстоятельством, подтвердив законность прекращения поставок в случае непоступления средств.
Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов объясняет небольшие объемы закупок скромным потреблением СПГ в Финляндии — всего 1,3 миллиарда кубометров в год. На Россию пришлась треть всех поставок.
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"В среднем доля отечественного СПГ в Европе — 15-20 процентов. Около 70 процентов экспорта с балтийских проектов ("Ямал СПГ", "Портовая СПГ" и "Криогаз-Высоцк") шло по этому направлению", — говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Ежеквартальные поставки составляют порядка четырех-пяти миллионов тонн.

Дело — труба

Интерес к российским ресурсам обусловлен доступностью. Несмотря на сложность оценки тарифов, где все зависит от типа сделки (спотовой или долгосрочной), эксперты признают: себестоимость у отечественного СПГ ниже американского, а значит, он более устойчив к ценовым колебаниям. К тому же США перекладывают риски на покупателей. "Все платят одну ставку за сжижение вне зависимости от объема и того, сколько стоит газ", — напоминает Гривач.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Указ Путина о расчетах в рублях касался только трубопроводных поставок, в случае с СПГ партнеры могут использовать другие валюты. Но есть те, кто согласился перейти на российские деньги. Альфред Штерн, глава австрийской OMV, заявил, что компания продолжит сотрудничать с "Газпромом", пока тот будет готов поставлять топливо. А также предупредил: не стоит вводить санкции против российских энергоресурсов, это приведет к тяжелым последствиям. В апреле сообщали, что Москва полностью выполняет контрактные обязательства.
"У Австрии нет альтернативы из-за особенностей энергетической системы и географического положения: у страны нет выхода к морю, остается получать природный газ по трубопроводам или, на худой конец, в сжиженном виде автомобильным и железнодорожным транспортом. Но это очень накладно, и поставки СПГ с терминалов идут на небольшие расстояния", — отмечает Хазанов.
В числе других покупателей трубопроводного газа Алексей Гривач называет Словакию, Венгрию и Грецию. После начала СВО большинство компаний отказались от поставок. По оценке Международного энергетического агентства, эмбарго на российское топливо обошлось Европе в 270 миллиардов долларов. Кроме того, полного замещения не произошло. Из 80 миллиардов кубометров выпавших объемов в 2022-м пятьдесят заместили с помощью СПГ, остававшиеся тридцать — сокращением энергопотребления.
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На личное усмотрение

Примечательно, что Аргентина начала борьбу с российским СПГ на фоне саммита с ЕС и призывов Евросоюза не вступать в БРИКС. Одни эксперты считают, что решение принято под давлением Запада, другие — что правительство страны хочет извлечь максимальную выгоду из ситуации.
"Возможно, в случае с Аргентиной есть какие-то внутренние проблемы с документами или получатель пытался надавить на владельца груза. Отсутствие официальных ограничений на СПГ при внешнем давлении создает серую юридическую зону. Поэтому под разными трактовками можно ловить рыбку в мутной воде", — говорит Гривач.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПорт при СПГ-терминале в Свиноуйсьце
Порт при СПГ-термине в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Порт при СПГ-терминале в Свиноуйсьце
По мнению Хазанова, политики просто стараются усидеть на двух стульях. "Никакие санкции им не грозят. Похоже, имеет место какой-то обмен", — полагает он.
Вашингтон заинтересован в вытеснении российского газа по всему миру. Есть вероятность, что США предложили финансовую помощь за отказ от российского СПГ. Экономика Аргентины сильно пострадала от аномальной засухи — ущерб оценивают в 20 миллиардов долларов. В сочетании с рекордным дефицитом торгового баланса это могло стать веским аргументом.
 
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