В Гамбии уволили двух чиновников после смерти выпивших сироп от кашля детей
Bloomberg: в Гамбии уволили двух чиновников после смерти более 60 детей от сиропа от кашля
© AP Photo / Sylvain Cherkaoui На границе Гамбии и Сенегала
© AP Photo / Sylvain Cherkaoui
На границе Гамбии и Сенегала. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Власти Гамбии уволили двух руководителей агентства по контролю за лекарствами (MCA) после смерти более 60-ти детей от почечной недостаточности, вызванной употреблением токсичного сиропа от кашля индийского производства, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра здравоохранения Гамбии.
В июне родственники 20-ти погибших от употребления токсичного сиропа детей подали коллективный иск в главный суд страны на индийского производителя лекарств Maiden Pharmaceuticals.
"Маркье Янне Кайра, исполнительный директор MCA, был немедленно уволен. Контракт заместителя исполнительного директора был также расторгнут с немедленным вступлением в силу", - приводит агентство слова министра здравоохранения Гамбии Ахмаду Ламин Саматеха.
Отмечается, что решение об увольнении было принято по итогам президентской комиссии, занимавшейся расследованием гибели детей.
В прошлом году Всемирная организация здравоохранения сообщила, что более 60 детей в Гамбии умерли после употребления, по предварительным данным, сиропов от кашля индийского производства. По данным ВОЗ, препараты, о которых идет речь, это пероральный раствор прометазина, сиропы от кашля "Кофексмалин" (Kofexmalin) и "Мэдофф" (Madoff) и сироп от простуды Магрип Н (Magrip N). Полиция Гамбии в предварительном отчете заявила, что смерть детей от острой почечной недостаточности может быть связана с сиропами от кашля, произведенными в Индии и импортированными через американскую компанию.