https://ria.ru/20230723/gambiya-1885759731.html

В Гамбии уволили двух чиновников после смерти выпивших сироп от кашля детей

В Гамбии уволили двух чиновников после смерти выпивших сироп от кашля детей - РИА Новости, 23.07.2023

В Гамбии уволили двух чиновников после смерти выпивших сироп от кашля детей

Власти Гамбии уволили двух руководителей агентства по контролю за лекарствами (MCA) после смерти более 60-ти детей от почечной недостаточности, вызванной... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T04:26

2023-07-23T04:26

2023-07-23T04:26

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Власти Гамбии уволили двух руководителей агентства по контролю за лекарствами (MCA) после смерти более 60-ти детей от почечной недостаточности, вызванной употреблением токсичного сиропа от кашля индийского производства, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра здравоохранения Гамбии. В июне родственники 20-ти погибших от употребления токсичного сиропа детей подали коллективный иск в главный суд страны на индийского производителя лекарств Maiden Pharmaceuticals. "Маркье Янне Кайра, исполнительный директор MCA, был немедленно уволен. Контракт заместителя исполнительного директора был также расторгнут с немедленным вступлением в силу", - приводит агентство слова министра здравоохранения Гамбии Ахмаду Ламин Саматеха. Отмечается, что решение об увольнении было принято по итогам президентской комиссии, занимавшейся расследованием гибели детей. В прошлом году Всемирная организация здравоохранения сообщила, что более 60 детей в Гамбии умерли после употребления, по предварительным данным, сиропов от кашля индийского производства. По данным ВОЗ, препараты, о которых идет речь, это пероральный раствор прометазина, сиропы от кашля "Кофексмалин" (Kofexmalin) и "Мэдофф" (Madoff) и сироп от простуды Магрип Н (Magrip N). Полиция Гамбии в предварительном отчете заявила, что смерть детей от острой почечной недостаточности может быть связана с сиропами от кашля, произведенными в Индии и импортированными через американскую компанию.

https://ria.ru/20230609/arest-1877265545.html

https://ria.ru/20230713/otravlenie-1883876788.html

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