https://ria.ru/20230723/falcon-1885764313.html
Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили из-за плохой погоды
Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили из-за плохой погоды - РИА Новости, 23.07.2023
Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили из-за плохой погоды
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 от компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX с группой мини-спутников Starlink вновь отменен, в этот раз из-за... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T07:47
2023-07-23T07:47
2023-07-23T07:47
илон маск
spacex
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 от компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX с группой мини-спутников Starlink вновь отменен, в этот раз из-за неблагоприятных погодных условий. В среду запуск ракеты Falcon 9 также был отменен за пять секунд до старта, причина отмены не называлась. "Из-за неблагоприятных погодных условий мы отменяем сегодняшний запуск Falcon 9 Starlink", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте компании. Следующая возможность запуска - поздно вечером в воскресенье по местному времени. Специализированный портал Spaceflightnow.com уточняет, что запуск может состояться 23 июля около 23.09 UTC (2.09 мск понедельника). Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. К настоящему времени на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
https://ria.ru/20230613/spacex-1877703771.html
https://ria.ru/20230707/mongoliya-1882729435.html
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илон маск, spacex
Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили из-за плохой погоды
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с мини-спутниками Starlink отменили из-за погодных условий
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 от компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX с группой мини-спутников Starlink вновь отменен, в этот раз из-за неблагоприятных погодных условий.
В среду запуск ракеты Falcon 9 также был отменен за пять секунд до старта, причина отмены не называлась.
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"Из-за неблагоприятных погодных условий мы отменяем сегодняшний запуск Falcon 9 Starlink", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте компании.
Следующая возможность запуска - поздно вечером в воскресенье по местному времени. Специализированный портал Spaceflightnow.com уточняет, что запуск может состояться 23 июля около 23.09 UTC (2.09 мск понедельника).
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. К настоящему времени на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
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