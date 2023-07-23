https://ria.ru/20230723/falcon-1885764313.html

Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили из-за плохой погоды

Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили из-за плохой погоды - РИА Новости, 23.07.2023

Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили из-за плохой погоды

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 от компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX с группой мини-спутников Starlink вновь отменен, в этот раз из-за... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T07:47

2023-07-23T07:47

2023-07-23T07:47

илон маск

spacex

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 от компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX с группой мини-спутников Starlink вновь отменен, в этот раз из-за неблагоприятных погодных условий. В среду запуск ракеты Falcon 9 также был отменен за пять секунд до старта, причина отмены не называлась. "Из-за неблагоприятных погодных условий мы отменяем сегодняшний запуск Falcon 9 Starlink", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте компании. Следующая возможность запуска - поздно вечером в воскресенье по местному времени. Специализированный портал Spaceflightnow.com уточняет, что запуск может состояться 23 июля около 23.09 UTC (2.09 мск понедельника). Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. К настоящему времени на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.

https://ria.ru/20230613/spacex-1877703771.html

https://ria.ru/20230707/mongoliya-1882729435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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илон маск, spacex