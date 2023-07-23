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В ДТП на Ленинском проспекте в Москве погиб один человек - РИА Новости, 23.07.2023
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19:24 23.07.2023 (обновлено: 19:37 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/dtp-1885830101.html
В ДТП на Ленинском проспекте в Москве погиб один человек
В ДТП на Ленинском проспекте в Москве погиб один человек - РИА Новости, 23.07.2023
В ДТП на Ленинском проспекте в Москве погиб один человек
Водитель автомобиля, наехавший на препятствие на Ленинском проспекте в Москве, погиб, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции столицы. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T19:24
2023-07-23T19:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Водитель автомобиля, наехавший на препятствие на Ленинском проспекте в Москве, погиб, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции столицы. Ранее в телеграм-канале столичного дептранса сообщалось, что автомобиль наехал на препятствие на Ленинском проспекте в Москве в районе дома 123, три полосы из пяти в сторону центра заняты. Информация о пострадавших уточнялась. "По предварительным данным на Ленинском проспекте, в районе дома 123, водитель автомобиля "Мазда" совершил наезд на препятствие - опору дорожного знака. В результате дорожной аварии водитель погиб", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В ДТП на Ленинском проспекте в Москве погиб один человек

Водитель автомобиля, наехавший на препятствие на Ленинском проспекте в Москве, погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Водитель автомобиля, наехавший на препятствие на Ленинском проспекте в Москве, погиб, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции столицы.
Ранее в телеграм-канале столичного дептранса сообщалось, что автомобиль наехал на препятствие на Ленинском проспекте в Москве в районе дома 123, три полосы из пяти в сторону центра заняты. Информация о пострадавших уточнялась.
«
"По предварительным данным на Ленинском проспекте, в районе дома 123, водитель автомобиля "Мазда" совершил наезд на препятствие - опору дорожного знака. В результате дорожной аварии водитель погиб", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
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