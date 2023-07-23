https://ria.ru/20230723/dtp-1885830101.html

В ДТП на Ленинском проспекте в Москве погиб один человек

В ДТП на Ленинском проспекте в Москве погиб один человек - РИА Новости, 23.07.2023

В ДТП на Ленинском проспекте в Москве погиб один человек

Водитель автомобиля, наехавший на препятствие на Ленинском проспекте в Москве, погиб, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции столицы. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T19:24

2023-07-23T19:24

2023-07-23T19:37

происшествия

москва

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Водитель автомобиля, наехавший на препятствие на Ленинском проспекте в Москве, погиб, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции столицы. Ранее в телеграм-канале столичного дептранса сообщалось, что автомобиль наехал на препятствие на Ленинском проспекте в Москве в районе дома 123, три полосы из пяти в сторону центра заняты. Информация о пострадавших уточнялась. "По предварительным данным на Ленинском проспекте, в районе дома 123, водитель автомобиля "Мазда" совершил наезд на препятствие - опору дорожного знака. В результате дорожной аварии водитель погиб", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

https://ria.ru/20230723/karshering-1885775116.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва