https://ria.ru/20230723/dtp-1885830101.html
В ДТП на Ленинском проспекте в Москве погиб один человек
В ДТП на Ленинском проспекте в Москве погиб один человек - РИА Новости, 23.07.2023
В ДТП на Ленинском проспекте в Москве погиб один человек
Водитель автомобиля, наехавший на препятствие на Ленинском проспекте в Москве, погиб, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции столицы. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T19:24
2023-07-23T19:24
2023-07-23T19:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Водитель автомобиля, наехавший на препятствие на Ленинском проспекте в Москве, погиб, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции столицы. Ранее в телеграм-канале столичного дептранса сообщалось, что автомобиль наехал на препятствие на Ленинском проспекте в Москве в районе дома 123, три полосы из пяти в сторону центра заняты. Информация о пострадавших уточнялась. "По предварительным данным на Ленинском проспекте, в районе дома 123, водитель автомобиля "Мазда" совершил наезд на препятствие - опору дорожного знака. В результате дорожной аварии водитель погиб", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
https://ria.ru/20230723/karshering-1885775116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В ДТП на Ленинском проспекте в Москве погиб один человек
Водитель автомобиля, наехавший на препятствие на Ленинском проспекте в Москве, погиб