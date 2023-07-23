https://ria.ru/20230723/donetsk-1885766326.html

Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов по Донецку

Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов по Донецку - РИА Новости, 23.07.2023

Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов по Донецку

Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов "натовского" калибра по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T08:38

2023-07-23T08:38

2023-07-23T14:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов "натовского" калибра по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 5:15 (совпадает с мск) — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — уточнили в ведомстве.С 5:20 до 5:45 украинские войска выпустили еще 11 "натовских" снарядов по столице ДНР. Украинские войска с 2014 года регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 этого калибра, и ВСУ активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230723/vundervaffe-1885493575.html

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины