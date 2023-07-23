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Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов по Донецку - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:38 23.07.2023 (обновлено: 14:32 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/donetsk-1885766326.html
Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов по Донецку
Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов по Донецку - РИА Новости, 23.07.2023
Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов по Донецку
Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов "натовского" калибра по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T08:38
2023-07-23T14:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов "натовского" калибра по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.&quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 5:15 (совпадает с мск) — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров&quot;, — уточнили в ведомстве.С 5:20 до 5:45 украинские войска выпустили еще 11 "натовских" снарядов по столице ДНР. Украинские войска с 2014 года регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 этого калибра, и ВСУ активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230723/vundervaffe-1885493575.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов по Донецку

Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов "натовского" калибра по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 5:15 (совпадает с мск) — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — уточнили в ведомстве.

С 5:20 до 5:45 украинские войска выпустили еще 11 "натовских" снарядов по столице ДНР.
Украинские войска с 2014 года регулярно обстреливают Донецк и другие населенные пункты Донбасса.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 этого калибра, и ВСУ активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик.
Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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