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Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:36 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/donetsk-1885758459.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 23.07.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска в ночь на воскресенье выпустили 20 снарядов по Донецку, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T03:36
2023-07-23T03:36
специальная военная операция на украине
сцкк
нато
донецк
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье выпустили 20 снарядов по Донецку, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 0.30 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Затем в 2.10 по городу было выпущено еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров, в 2.20 - еще три того же калибра, а в 2.30 - пять. Позднее - в 2.55 - украинские войска выпустили по городу еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230723/obstrel-1885753116.html
донецк
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сцкк, нато, донецк, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, НАТО, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска нанесли удар по Донецку

СЦКК: ВСУ в ночь на воскресенье выпустили по Донецку 20 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник совместного центра контроля и координации на месте обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник совместного центра контроля и координации на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник совместного центра контроля и координации на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье выпустили 20 снарядов по Донецку, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 0.30 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Затем в 2.10 по городу было выпущено еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров, в 2.20 - еще три того же калибра, а в 2.30 - пять.
Позднее - в 2.55 - украинские войска выпустили по городу еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела Донецка из турецкой РСЗО - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСЦККНАТОДонецкУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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