https://ria.ru/20230723/dnr-1885792579.html

Украинские войска выпустили еще 28 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили еще 28 снарядов по ДНР - РИА Новости, 23.07.2023

Украинские войска выпустили еще 28 снарядов по ДНР

Украинские войска в воскресенье выпустили еще 28 снарядов по ДНР, обстреляв Донецк, а также населенные пункты Старомихайловка и Горловка, сообщили в... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T13:28

2023-07-23T13:28

2023-07-23T13:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

старомихайловка

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили еще 28 снарядов по ДНР, обстреляв Донецк, а также населенные пункты Старомихайловка и Горловка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Позже украинские войска продолжили обстрел ДНР: с 11.45 до 12.50 по Донецку, Старомихайловке и Горловке было выпущено еще 25 снарядов калибрами 155 и 122 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230723/strategiya-1885791436.html

донецкая народная республика

донецк

старомихайловка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, донецк, старомихайловка, нато, сцкк, происшествия