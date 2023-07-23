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Украинские войска выпустили еще 28 снарядов по ДНР - РИА Новости, 23.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/dnr-1885792579.html
Украинские войска выпустили еще 28 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили еще 28 снарядов по ДНР - РИА Новости, 23.07.2023
Украинские войска выпустили еще 28 снарядов по ДНР
Украинские войска в воскресенье выпустили еще 28 снарядов по ДНР, обстреляв Донецк, а также населенные пункты Старомихайловка и Горловка, сообщили в... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T13:28
2023-07-23T13:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
старомихайловка
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили еще 28 снарядов по ДНР, обстреляв Донецк, а также населенные пункты Старомихайловка и Горловка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Позже украинские войска продолжили обстрел ДНР: с 11.45 до 12.50 по Донецку, Старомихайловке и Горловке было выпущено еще 25 снарядов калибрами 155 и 122 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230723/strategiya-1885791436.html
донецкая народная республика
донецк
старомихайловка
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донецкая народная республика, донецк, старомихайловка, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Старомихайловка, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще 28 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили еще 28 снарядов по Донецку, Старомихайловке и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили еще 28 снарядов по ДНР, обстреляв Донецк, а также населенные пункты Старомихайловка и Горловка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Позже украинские войска продолжили обстрел ДНР: с 11.45 до 12.50 по Донецку, Старомихайловке и Горловке было выпущено еще 25 снарядов калибрами 155 и 122 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкСтаромихайловкаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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