https://ria.ru/20230723/dnr-1885760741.html

Украинские войска снова обстреляли территорию ДНР

Украинские войска снова обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.07.2023

Украинские войска снова обстреляли территорию ДНР

Украинские войска с 4.20 по 4.30 выпустили 11 снарядов по ДНР, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T05:17

2023-07-23T05:17

2023-07-23T05:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

нато

украина

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска с 4.20 по 4.30 выпустили 11 снарядов по ДНР, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 4.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Спустя пять минут по Петровскому району города было выпущено еще четыре снаряда того же калибра. В 4.30 украинские войска выпустили по Ясиноватскому району четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230723/odessa-1885754316.html

донецкая народная республика

петровский район

украина

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донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато, украина