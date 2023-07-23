https://ria.ru/20230723/boepripasy-1885832414.html

Командующий группировкой "Центр" оценил эффективность натовских снарядов

Командующий группировкой "Центр" оценил эффективность натовских снарядов - РИА Новости, 23.07.2023

Командующий группировкой "Центр" оценил эффективность натовских снарядов

Натовские боеприпасы со шрапнелью, которые применяют украинские войска, неэффективны для контрнаступления, заявил командующий группировкой "Центр"... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T19:49

2023-07-23T19:49

2023-07-23T20:41

специальная военная операция на украине

украина

андрей мордвичев

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Натовские боеприпасы со шрапнелью, которые применяют украинские войска, неэффективны для контрнаступления, заявил командующий группировкой "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "Смотрим". Ранее сообщалось, что у войск Украины имеются боеприпасы M30A1 для американской РСЗО HIMARS, боевая часть которых содержит более 180 тысяч мелких вольфрамовых шариков, диаметром несколько миллиметров каждый. "Вчера применили здесь, так сказать, разрекламированный кассетный боеприпас миллиметровый. По нашим войскам, по 90-й дивизии, по 76-й дивизии. Массовое применение было, воздействие. Но определенного результата не достигли. Нету ожидаемого для противника эффекта для таких боеприпасов, я скажу. Шумные, пыльные, элементарные старые дедовские методы фортификации спасают полностью. И бронезащита. То есть неэффективны", - сказал Мордвичев. По его словам, у Украины закончились 150 миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, а кассетные боеприпасы по сравнению с ними менее эффективны для наступательных действий.

https://ria.ru/20230723/kontrnastuplenie-1885831795.html

https://ria.ru/20230723/kontrnastuplenie-1885826526.html

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украина, андрей мордвичев