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Командующий группировкой "Центр" оценил эффективность натовских снарядов - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:49 23.07.2023 (обновлено: 20:41 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/boepripasy-1885832414.html
Командующий группировкой "Центр" оценил эффективность натовских снарядов
Командующий группировкой "Центр" оценил эффективность натовских снарядов - РИА Новости, 23.07.2023
Командующий группировкой "Центр" оценил эффективность натовских снарядов
Натовские боеприпасы со шрапнелью, которые применяют украинские войска, неэффективны для контрнаступления, заявил командующий группировкой "Центр"... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T19:49
2023-07-23T20:41
специальная военная операция на украине
украина
андрей мордвичев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Натовские боеприпасы со шрапнелью, которые применяют украинские войска, неэффективны для контрнаступления, заявил командующий группировкой "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "Смотрим". Ранее сообщалось, что у войск Украины имеются боеприпасы M30A1 для американской РСЗО HIMARS, боевая часть которых содержит более 180 тысяч мелких вольфрамовых шариков, диаметром несколько миллиметров каждый. "Вчера применили здесь, так сказать, разрекламированный кассетный боеприпас миллиметровый. По нашим войскам, по 90-й дивизии, по 76-й дивизии. Массовое применение было, воздействие. Но определенного результата не достигли. Нету ожидаемого для противника эффекта для таких боеприпасов, я скажу. Шумные, пыльные, элементарные старые дедовские методы фортификации спасают полностью. И бронезащита. То есть неэффективны", - сказал Мордвичев. По его словам, у Украины закончились 150 миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, а кассетные боеприпасы по сравнению с ними менее эффективны для наступательных действий.
https://ria.ru/20230723/kontrnastuplenie-1885831795.html
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украина, андрей мордвичев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Андрей Мордвичев
Командующий группировкой "Центр" оценил эффективность натовских снарядов

Мордвичев: натовские боеприпасы со шрапнелью, которые применяют ВСУ, неэффективны

© AP Photo / Alex BrandonПоддоны со 155-мм снарядами на авиабазе в Дувре
Поддоны со 155-мм снарядами на авиабазе в Дувре - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Поддоны со 155-мм снарядами на авиабазе в Дувре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Натовские боеприпасы со шрапнелью, которые применяют украинские войска, неэффективны для контрнаступления, заявил командующий группировкой "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "Смотрим".
Ранее сообщалось, что у войск Украины имеются боеприпасы M30A1 для американской РСЗО HIMARS, боевая часть которых содержит более 180 тысяч мелких вольфрамовых шариков, диаметром несколько миллиметров каждый.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Командующий группировкой "Центр" дал прогноз по контрнаступлению ВСУ
Вчера, 19:39
«
"Вчера применили здесь, так сказать, разрекламированный кассетный боеприпас миллиметровый. По нашим войскам, по 90-й дивизии, по 76-й дивизии. Массовое применение было, воздействие. Но определенного результата не достигли. Нету ожидаемого для противника эффекта для таких боеприпасов, я скажу. Шумные, пыльные, элементарные старые дедовские методы фортификации спасают полностью. И бронезащита. То есть неэффективны", - сказал Мордвичев.
По его словам, у Украины закончились 150 миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, а кассетные боеприпасы по сравнению с ними менее эффективны для наступательных действий.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
В США рассчитывают, что контрнаступление ВСУ продлится несколько месяцев
Вчера, 18:44
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАндрей Мордвичев
 
 
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