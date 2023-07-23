https://ria.ru/20230723/bezopasnost-1885787924.html
Путин намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности в регионе
Путин намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности в регионе - РИА Новости, 23.07.2023
Путин намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности в регионе
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы безопасности в регионе. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T12:32
2023-07-23T12:32
2023-07-23T12:32
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
безопасность
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СТРЕЛЬНА (С.-ПЕТЕРБУРГ), 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы безопасности в регионе. "Поговорим, конечно, и о вопросах безопасности в регионе. Понимаем, о чем я сейчас упомянул. Надеюсь, что сегодня и завтра будет еще возможность все это обсудить", - сказал Путин на встрече с Лукашенко.
https://ria.ru/20230723/karta-1885784640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, безопасность
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Безопасность
Путин намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности в регионе
Президент Путин сообщил, что намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности в регионе
СТРЕЛЬНА (С.-ПЕТЕРБУРГ), 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы безопасности в регионе.
"Поговорим, конечно, и о вопросах безопасности в регионе. Понимаем, о чем я сейчас упомянул. Надеюсь, что сегодня и завтра будет еще возможность все это обсудить", - сказал Путин на встрече с Лукашенко.
Лукашенко на встречу с Путиным привез карту передвижения польских войск