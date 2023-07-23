https://ria.ru/20230723/bezopasnost-1885787924.html

Путин намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности в регионе

Путин намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности в регионе - РИА Новости, 23.07.2023

Путин намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности в регионе

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы безопасности в регионе. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T12:32

2023-07-23T12:32

2023-07-23T12:32

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

безопасность

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СТРЕЛЬНА (С.-ПЕТЕРБУРГ), 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы безопасности в регионе. "Поговорим, конечно, и о вопросах безопасности в регионе. Понимаем, о чем я сейчас упомянул. Надеюсь, что сегодня и завтра будет еще возможность все это обсудить", - сказал Путин на встрече с Лукашенко.

https://ria.ru/20230723/karta-1885784640.html

белоруссия

россия

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Влада Копылова

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Влада Копылова

белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, безопасность