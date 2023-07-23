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Путин намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности в регионе - РИА Новости, 23.07.2023
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12:32 23.07.2023
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Путин намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности в регионе
Путин намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности в регионе - РИА Новости, 23.07.2023
Путин намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности в регионе
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы безопасности в регионе. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T12:32
2023-07-23T12:32
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
безопасность
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СТРЕЛЬНА (С.-ПЕТЕРБУРГ), 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы безопасности в регионе. "Поговорим, конечно, и о вопросах безопасности в регионе. Понимаем, о чем я сейчас упомянул. Надеюсь, что сегодня и завтра будет еще возможность все это обсудить", - сказал Путин на встрече с Лукашенко.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, безопасность
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Безопасность
Путин намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности в регионе

Президент Путин сообщил, что намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности в регионе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА (С.-ПЕТЕРБУРГ), 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы безопасности в регионе.
"Поговорим, конечно, и о вопросах безопасности в регионе. Понимаем, о чем я сейчас упомянул. Надеюсь, что сегодня и завтра будет еще возможность все это обсудить", - сказал Путин на встрече с Лукашенко.
Лукашенко о карте по переброске Вооруженных сил Польши к границам Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Лукашенко на встречу с Путиным привез карту передвижения польских войск
12:13
 
БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБезопасность
 
 
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