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На Краснолиманском направлении отразили шесть атак украинских войск - РИА Новости, 23.07.2023
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11:05 23.07.2023 (обновлено: 11:15 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/ataki-1885778779.html
На Краснолиманском направлении отразили шесть атак украинских войск
На Краснолиманском направлении отразили шесть атак украинских войск - РИА Новости, 23.07.2023
На Краснолиманском направлении отразили шесть атак украинских войск
Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила шесть атак ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила более 130 украинских военных и 18 единиц техники, сообщили РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:05
2023-07-23T11:15
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила шесть атак ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила более 130 украинских военных и 18 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На краснолиманском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в течение суток отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Кармазиновка Луганской Народной Республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Ямполовки в ДНР, Площанки, Червоной Дибровы и Невского в ЛНР. Также в районе Невского пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, а в районе Серебрянки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ."Потери противника на данном направлении составили более 130 украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - уточнили в Минобороны.
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россия, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина
На Краснолиманском направлении отразили шесть атак украинских войск

Минобороны: ВС России на Краснолиманском направлении отразили шесть атак украинских войск

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила шесть атак ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила более 130 украинских военных и 18 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
«
"На краснолиманском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в течение суток отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Кармазиновка Луганской Народной Республики", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Ямполовки в ДНР, Площанки, Червоной Дибровы и Невского в ЛНР. Также в районе Невского пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, а в районе Серебрянки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
"Потери противника на данном направлении составили более 130 украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - уточнили в Минобороны.
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