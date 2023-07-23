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На Краснолиманском направлении отразили шесть атак украинских войск
На Краснолиманском направлении отразили шесть атак украинских войск - РИА Новости, 23.07.2023
На Краснолиманском направлении отразили шесть атак украинских войск
Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила шесть атак ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила более 130 украинских военных и 18 единиц техники, сообщили РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:05
2023-07-23T11:05
2023-07-23T11:15
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила шесть атак ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила более 130 украинских военных и 18 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На краснолиманском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в течение суток отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Кармазиновка Луганской Народной Республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Ямполовки в ДНР, Площанки, Червоной Дибровы и Невского в ЛНР. Также в районе Невского пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, а в районе Серебрянки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ."Потери противника на данном направлении составили более 130 украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - уточнили в Минобороны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина
На Краснолиманском направлении отразили шесть атак украинских войск
Минобороны: ВС России на Краснолиманском направлении отразили шесть атак украинских войск