https://ria.ru/20230723/ataki-1885778779.html

На Краснолиманском направлении отразили шесть атак украинских войск

На Краснолиманском направлении отразили шесть атак украинских войск - РИА Новости, 23.07.2023

На Краснолиманском направлении отразили шесть атак украинских войск

Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила шесть атак ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила более 130 украинских военных и 18 единиц техники, сообщили РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T11:05

2023-07-23T11:05

2023-07-23T11:15

специальная военная операция на украине

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безопасность

украина

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила шесть атак ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожила более 130 украинских военных и 18 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На краснолиманском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в течение суток отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Кармазиновка Луганской Народной Республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Ямполовки в ДНР, Площанки, Червоной Дибровы и Невского в ЛНР. Также в районе Невского пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, а в районе Серебрянки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ."Потери противника на данном направлении составили более 130 украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20230722/snaryady-1885738643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность, украина