https://ria.ru/20230723/ataka-1885780028.html
ВС России на Донецком направлении отразили 14 атак
ВС России на Донецком направлении отразили 14 атак - РИА Новости, 23.07.2023
ВС России на Донецком направлении отразили 14 атак
Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отразили на донецком направлении 14 атак, потери войск Украины составили до 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:23
2023-07-23T11:23
2023-07-23T11:23
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки отразили на донецком направлении 14 атак, потери войск Украины составили до 370 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что в течение суток вооруженные силы Украины предприняли безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях. В частности, отметили в Минобороны, "на донецком направлении в результате слаженных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Майорск, Веселое, Водяное, Северное и Клещеевка Донецкой Народной Республики". Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Веселое и Белогоровка ДНР. "Потери противника за сутки составили до 370 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, двадцать четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика". Также уничтожены три склада боеприпасов 22-й, 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Дзержинск и Ступочки Донецкой народной республики", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230722/armiya-1885668046.html
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РИА Новости
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россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России на Донецком направлении отразили 14 атак
Минобороны: ВС России на Донецком направлении отразили 14 атак, ВСУ потеряли до 370 бойцов