https://ria.ru/20230723/aeroflot-1885808462.html

"Аэрофлот" опроверг информацию о самолете с лопнувшим колесом

"Аэрофлот" опроверг информацию о самолете с лопнувшим колесом - РИА Новости, 23.07.2023

"Аэрофлот" опроверг информацию о самолете с лопнувшим колесом

Информация о том, что при заходе на посадку у самолета лопнуло колесо, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте". РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T15:57

2023-07-23T15:57

2023-07-23T15:57

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Информация о том, что при заходе на посадку у самолета лопнуло колесо, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте". "Информация... о том, что при заходе на посадку у воздушного судна лопнуло колесо, не соответствует действительности", - говорится в сообщении. "После штатной посадки самолета, выполнявшего рейс SU1893 Бишкек - Москва от 23.07.2023, на этапе руления произошло падение давления в колесе шасси", - отметили в компании. Как уточняется, воздушное судно самостоятельно зарулило на место стоянки. Повреждений выявлено не было. В настоящее время произведена замена колеса.

https://ria.ru/20230714/samolet-1884120176.html

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Влада Копылова

новости - туризм, происшествия, аэрофлот, бишкек, москва