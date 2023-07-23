https://ria.ru/20230723/aeroflot-1885808462.html
"Аэрофлот" опроверг информацию о самолете с лопнувшим колесом
"Аэрофлот" опроверг информацию о самолете с лопнувшим колесом - РИА Новости, 23.07.2023
"Аэрофлот" опроверг информацию о самолете с лопнувшим колесом
Информация о том, что при заходе на посадку у самолета лопнуло колесо, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте". РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T15:57
2023-07-23T15:57
2023-07-23T15:57
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Информация о том, что при заходе на посадку у самолета лопнуло колесо, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте". "Информация... о том, что при заходе на посадку у воздушного судна лопнуло колесо, не соответствует действительности", - говорится в сообщении. "После штатной посадки самолета, выполнявшего рейс SU1893 Бишкек - Москва от 23.07.2023, на этапе руления произошло падение давления в колесе шасси", - отметили в компании. Как уточняется, воздушное судно самостоятельно зарулило на место стоянки. Повреждений выявлено не было. В настоящее время произведена замена колеса.
https://ria.ru/20230714/samolet-1884120176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, происшествия, аэрофлот, бишкек, москва
Туризм, Новости - Туризм, Происшествия, Аэрофлот, Бишкек, Москва
"Аэрофлот" опроверг информацию о самолете с лопнувшим колесом
"Аэрофлот" опроверг информацию о том, что у самолета лопнуло колесо при заходе на посадку
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Информация о том, что при заходе на посадку у самолета лопнуло колесо, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте".
"Информация... о том, что при заходе на посадку у воздушного судна лопнуло колесо, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
"После штатной посадки самолета, выполнявшего рейс SU1893 Бишкек
- Москва
от 23.07.2023, на этапе руления произошло падение давления в колесе шасси", - отметили в компании.
Как уточняется, воздушное судно самостоятельно зарулило на место стоянки. Повреждений выявлено не было.
В настоящее время произведена замена колеса.
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