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Слуцкий назвал чудовищным преступлением обстрел журналистов со стороны ВСУ
Слуцкий назвал чудовищным преступлением обстрел журналистов со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.07.2023
Слуцкий назвал чудовищным преступлением обстрел журналистов со стороны ВСУ
Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал чудовищным преступлением киевского режима обстрел, в ходе которого погиб... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:21
2023-07-22T15:21
2023-07-22T17:06
вооруженные силы украины
в мире
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
происшествия – радио sputnik
обстрел группы журналистов в зоне сво
ростислав журавлев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал чудовищным преступлением киевского режима обстрел, в ходе которого погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв.Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранениями в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения различной степени тяжести получили несколько журналистов."Киевский режим совершил очередное чудовищное преступление. Кассетными боеприпасами обстреляна группа журналистов, погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.Журавлёв, как и все военкоры, долгое время с честью выполнял важнейшую работу, отметил он."Это большая потеря для всех нас… Ростислав Журавлёв прожил короткую, но очень яркую жизнь. Его репортажи навеки будут вписаны в летописи нашего противостояния мировому нацизму. Сам Ростислав останется в наших сердцах навсегда", - сказал Слуцкий.Также он напомнил об инициативе ЛДПР присваивать военкорам статус участников боевых действий.
https://ria.ru/20230722/obstrel-1885685185.html
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Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Происшествия – Радио Sputnik, Обстрел группы журналистов в зоне СВО, Ростислав Журавлев, Умер военкор Ростислав Журавлев
Слуцкий назвал чудовищным преступлением обстрел журналистов со стороны ВСУ
Слуцкий назвал чудовищным преступлением обстрел, в ходе которого погиб военкор Журавлев