https://ria.ru/20230722/zhurnalisty-1885685780.html

Слуцкий назвал чудовищным преступлением обстрел журналистов со стороны ВСУ

Слуцкий назвал чудовищным преступлением обстрел журналистов со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.07.2023

Слуцкий назвал чудовищным преступлением обстрел журналистов со стороны ВСУ

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал чудовищным преступлением киевского режима обстрел, в ходе которого погиб... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T15:21

2023-07-22T15:21

2023-07-22T17:06

вооруженные силы украины

в мире

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

происшествия – радио sputnik

обстрел группы журналистов в зоне сво

ростислав журавлев

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал чудовищным преступлением киевского режима обстрел, в ходе которого погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв.Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранениями в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения различной степени тяжести получили несколько журналистов."Киевский режим совершил очередное чудовищное преступление. Кассетными боеприпасами обстреляна группа журналистов, погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.Журавлёв, как и все военкоры, долгое время с честью выполнял важнейшую работу, отметил он."Это большая потеря для всех нас… Ростислав Журавлёв прожил короткую, но очень яркую жизнь. Его репортажи навеки будут вписаны в летописи нашего противостояния мировому нацизму. Сам Ростислав останется в наших сердцах навсегда", - сказал Слуцкий.Также он напомнил об инициативе ЛДПР присваивать военкорам статус участников боевых действий.

https://ria.ru/20230722/obstrel-1885685185.html

https://ria.ru/20230722/kassetnye-1885684803.html

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вооруженные силы украины, в мире, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, происшествия – радио sputnik, обстрел группы журналистов в зоне сво, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев