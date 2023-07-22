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Журналисты, попавшие под удар ВСУ, готовили материалы о кассетных снарядах - РИА Новости, 22.07.2023
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14:36 22.07.2023 (обновлено: 15:33 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/zhurnalisty-1885680034.html
Журналисты, попавшие под удар ВСУ, готовили материалы о кассетных снарядах
Журналисты, попавшие под удар ВСУ, готовили материалы о кассетных снарядах - РИА Новости, 22.07.2023
Журналисты, попавшие под удар ВСУ, готовили материалы о кассетных снарядах
В субботу 22 июля ВСу нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T14:36
2023-07-22T15:33
россия
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
в мире
обстрел группы журналистов в зоне сво
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В субботу 22 июля ВСу нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ. Получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста.В полевые медицинские учреждения Минобороны России, куда доставили пострадавших, добавили, что "состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь".
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россия, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), в мире, обстрел группы журналистов в зоне сво
Россия, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), В мире, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Журналисты, попавшие под удар ВСУ, готовили материалы о кассетных снарядах

Минобороны: журналисты, попавшие под удар ВСУ, готовили материалы о кассетных боеприпасах

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В субботу 22 июля ВСу нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ. Получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста.
В полевые медицинские учреждения Минобороны России, куда доставили пострадавших, добавили, что "состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь".
Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Фотокор РИА Новости Михальчевский получил ранения разной степени тяжести
Вчера, 14:37
 
РоссияВооруженные силы УкраиныУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)В миреОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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