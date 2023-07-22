https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885678174.html

Балицкий рассказал, как погиб военкор Журавлев

Балицкий рассказал, как погиб военкор Журавлев - РИА Новости, 22.07.2023

Балицкий рассказал, как погиб военкор Журавлев

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле со стороны ВСУ гражданской машины, следовавшей из Васильевки в село Владимировка,... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T14:25

2023-07-22T14:25

2023-07-22T15:42

вооруженные силы украины

происшествия

запорожская область

евгений балицкий

умер военкор ростислав журавлев

ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле со стороны ВСУ гражданской машины, следовавшей из Васильевки в село Владимировка, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале.Он выразил соболезнования родным и близким журналиста. По словам Балицкого, Журавлев с первого дня говорил правду и освещал истинную жизнь в Запорожской области. Он подчеркнул, что корреспондент неоднократно бывал на передовой, был знаком со многими военными и не оставался в стороне, когда мирные жители нуждались в помощи. "Сегодня он погиб от рук киевских нацистов. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", — написал он.Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне спецоперации, погиб после обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. По данным Минобороны, украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по группе журналистов. Ранения различной степени тяжести получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, а также сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Всех пострадавших оперативно переместили в полевые медучреждения.Обстрел произошел около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Как рассказали в Минобороны, журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов для нанесения ударов по населенным пунктам в Запорожской области.

https://ria.ru/20230722/voenkor-1885675447.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область, евгений балицкий, умер военкор ростислав журавлев, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво