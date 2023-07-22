https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885678174.html
Балицкий рассказал, как погиб военкор Журавлев
Балицкий рассказал, как погиб военкор Журавлев - РИА Новости, 22.07.2023
Балицкий рассказал, как погиб военкор Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле со стороны ВСУ гражданской машины, следовавшей из Васильевки в село Владимировка,... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T14:25
2023-07-22T14:25
2023-07-22T15:42
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
умер военкор ростислав журавлев
ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле со стороны ВСУ гражданской машины, следовавшей из Васильевки в село Владимировка, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале.Он выразил соболезнования родным и близким журналиста. По словам Балицкого, Журавлев с первого дня говорил правду и освещал истинную жизнь в Запорожской области. Он подчеркнул, что корреспондент неоднократно бывал на передовой, был знаком со многими военными и не оставался в стороне, когда мирные жители нуждались в помощи. "Сегодня он погиб от рук киевских нацистов. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", — написал он.Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне спецоперации, погиб после обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. По данным Минобороны, украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по группе журналистов. Ранения различной степени тяжести получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, а также сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Всех пострадавших оперативно переместили в полевые медучреждения.Обстрел произошел около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Как рассказали в Минобороны, журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов для нанесения ударов по населенным пунктам в Запорожской области.
https://ria.ru/20230722/voenkor-1885675447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия, запорожская область, евгений балицкий, умер военкор ростислав журавлев, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Умер военкор Ростислав Журавлев, Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Балицкий рассказал, как погиб военкор Журавлев
Балицкий: военкор Журавлев погиб при обстреле гражданской машины со стороны ВСУ
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле со стороны ВСУ гражданской машины, следовавшей из Васильевки в село Владимировка, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале
.
Он выразил соболезнования родным и близким журналиста. По словам Балицкого, Журавлев с первого дня говорил правду и освещал истинную жизнь в Запорожской области. Он подчеркнул, что корреспондент неоднократно бывал на передовой, был знаком со многими военными и не оставался в стороне, когда мирные жители нуждались в помощи.
"Сегодня он погиб от рук киевских нацистов. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", — написал он.
Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне спецоперации, погиб после обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. По данным Минобороны, украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по группе журналистов. Ранения различной степени тяжести получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, а также сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Всех пострадавших оперативно переместили в полевые медучреждения.
Обстрел произошел около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки
. Как рассказали в Минобороны, журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов для нанесения ударов по населенным пунктам в Запорожской области.
ОП ходатайствует о присвоении погибшему военкору Журавлеву ордена Мужества