https://ria.ru/20230722/zhenschina-1885714393.html

В Нижегородской области нашли женщину, заблудившуюся в лесу пять дней назад

В Нижегородской области нашли женщину, заблудившуюся в лесу пять дней назад - РИА Новости, 22.07.2023

В Нижегородской области нашли женщину, заблудившуюся в лесу пять дней назад

Сотрудники полиции отыскали в лесу женщину, ушедшую за грибами пять дней назад, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T17:56

2023-07-22T17:56

2023-07-22T18:35

происшествия

нижегородская область

россия

саров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции отыскали в лесу женщину, ушедшую за грибами пять дней назад, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. Вечером 20 июля в дежурную часть полиции в Сарове поступило сообщение об исчезновении жительницы одного из поселков Дальнеконстантиновского района. Женщина 1972 года рождения 17 июля отправилась в лес за грибами и не вернулась. Поисками занялись сотрудники полиции и других правоохранительных органов, администрации, волонтеры и егерь."Ближе к обеду 22 июля сотрудниками уголовного розыска женщина была найдена в лесном массиве в четырех километрах от места ее проживания. Полицейские вывели из леса обессиленную женщину, которая пять суток самостоятельно пыталась найти дорогу домой, и передали бригаде скорой помощи", — говорится в сообщении.Потерявшаяся женщина не могла выйти на связь со своими родственниками, поскольку не захватила с собой телефон.

https://ria.ru/20230620/devushka-1879343270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижегородская область, россия, саров