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В Нижегородской области нашли женщину, заблудившуюся в лесу пять дней назад
В Нижегородской области нашли женщину, заблудившуюся в лесу пять дней назад - РИА Новости, 22.07.2023
В Нижегородской области нашли женщину, заблудившуюся в лесу пять дней назад
Сотрудники полиции отыскали в лесу женщину, ушедшую за грибами пять дней назад, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:56
2023-07-22T17:56
2023-07-22T18:35
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции отыскали в лесу женщину, ушедшую за грибами пять дней назад, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. Вечером 20 июля в дежурную часть полиции в Сарове поступило сообщение об исчезновении жительницы одного из поселков Дальнеконстантиновского района. Женщина 1972 года рождения 17 июля отправилась в лес за грибами и не вернулась. Поисками занялись сотрудники полиции и других правоохранительных органов, администрации, волонтеры и егерь."Ближе к обеду 22 июля сотрудниками уголовного розыска женщина была найдена в лесном массиве в четырех километрах от места ее проживания. Полицейские вывели из леса обессиленную женщину, которая пять суток самостоятельно пыталась найти дорогу домой, и передали бригаде скорой помощи", — говорится в сообщении.Потерявшаяся женщина не могла выйти на связь со своими родственниками, поскольку не захватила с собой телефон.
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РИА Новости
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происшествия, нижегородская область, россия, саров
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Саров, Хорошие новости
В Нижегородской области нашли женщину, заблудившуюся в лесу пять дней назад
Нижегородские полицейские отыскали в лесу женщину, ушедшую за грибами пять дней назад