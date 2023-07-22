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В Нижегородской области нашли женщину, заблудившуюся в лесу пять дней назад - РИА Новости, 22.07.2023
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17:56 22.07.2023 (обновлено: 18:35 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/zhenschina-1885714393.html
В Нижегородской области нашли женщину, заблудившуюся в лесу пять дней назад
В Нижегородской области нашли женщину, заблудившуюся в лесу пять дней назад - РИА Новости, 22.07.2023
В Нижегородской области нашли женщину, заблудившуюся в лесу пять дней назад
Сотрудники полиции отыскали в лесу женщину, ушедшую за грибами пять дней назад, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:56
2023-07-22T18:35
происшествия
нижегородская область
россия
саров
хорошие новости
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции отыскали в лесу женщину, ушедшую за грибами пять дней назад, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. Вечером 20 июля в дежурную часть полиции в Сарове поступило сообщение об исчезновении жительницы одного из поселков Дальнеконстантиновского района. Женщина 1972 года рождения 17 июля отправилась в лес за грибами и не вернулась. Поисками занялись сотрудники полиции и других правоохранительных органов, администрации, волонтеры и егерь.&quot;Ближе к обеду 22 июля сотрудниками уголовного розыска женщина была найдена в лесном массиве в четырех километрах от места ее проживания. Полицейские вывели из леса обессиленную женщину, которая пять суток самостоятельно пыталась найти дорогу домой, и передали бригаде скорой помощи&quot;, — говорится в сообщении.Потерявшаяся женщина не могла выйти на связь со своими родственниками, поскольку не захватила с собой телефон.
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происшествия, нижегородская область, россия, саров
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Саров, Хорошие новости
В Нижегородской области нашли женщину, заблудившуюся в лесу пять дней назад

Нижегородские полицейские отыскали в лесу женщину, ушедшую за грибами пять дней назад

© РИА Новости / Вячеслав Бобков | Перейти в медиабанкЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции отыскали в лесу женщину, ушедшую за грибами пять дней назад, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Вечером 20 июля в дежурную часть полиции в Сарове поступило сообщение об исчезновении жительницы одного из поселков Дальнеконстантиновского района. Женщина 1972 года рождения 17 июля отправилась в лес за грибами и не вернулась.
Поисками занялись сотрудники полиции и других правоохранительных органов, администрации, волонтеры и егерь.
«

"Ближе к обеду 22 июля сотрудниками уголовного розыска женщина была найдена в лесном массиве в четырех километрах от места ее проживания. Полицейские вывели из леса обессиленную женщину, которая пять суток самостоятельно пыталась найти дорогу домой, и передали бригаде скорой помощи", говорится в сообщении.

Потерявшаяся женщина не могла выйти на связь со своими родственниками, поскольку не захватила с собой телефон.
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