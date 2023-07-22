https://ria.ru/20230722/zakhvatchik-1885700505.html

Установлена личность мужчины, захватившего частный коттедж в Истре

Установлена личность мужчины, захватившего частный коттедж в Истре - РИА Новости, 22.07.2023

Установлена личность мужчины, захватившего частный коттедж в Истре

Захватившим частный коттедж в Истре оказался 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T16:42

2023-07-22T16:42

2023-07-22T17:45

происшествия

жилье

истра

красноярск

истринский район

александр хинштейн

татьяна витушева

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Захватившим частный коттедж в Истре оказался 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."Уже установлено, что злоумышленник — 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. <...> В Москву он приехал недавно. Адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже", — написал он в Telegram-канале.По словам Хинштейна, сотрудники Росгвардии сейчас проводят операцию по нейтрализации преступника. Он также уточнил, что Черненко стрелял из автоматического оружия. Кроме того, злоумышленника пытались убедить сдаться через общение с матерью. Всю территорию участка и поселка оцепили, там работают СОБР и ОМОН подмосковного главка Росгвардии, уточнил парламентарий.Депутат выразил уверенность, что спецоперацию завершат в самое ближайшее время.Позднее источник РИА Новости сообщил, что злоумышленника ликвидировали. В МВД подтвердили эту информацию, отметив, что преступник игнорировал призывы сдаться и продолжал стрельбу. При штурме здания силовики применили табельное оружие и спецсредства.Ранее сегодня неизвестный проник в дом в коттеджном поселке под Истрой и попытался взять людей в заложники. Злоумышленника удалось блокировать, силовики пытаются его задержать. Уточняется, что, когда сотрудники правоохранительных органов подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием". По данным СК, забаррикадировавшийся в коттедже мужчина угрожал участковому, а также стрелял из окон по силовикам. Следователи завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Глава городского округа Татьяна Витушева уточнила, что преступник психически нездоров.

https://ria.ru/20230722/istra-1885688618.html

истра

красноярск

истринский район

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, жилье, истра, красноярск, истринский район, александр хинштейн, татьяна витушева, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)