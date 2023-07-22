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Установлена личность мужчины, захватившего частный коттедж в Истре - РИА Новости, 22.07.2023
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16:42 22.07.2023 (обновлено: 17:45 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/zakhvatchik-1885700505.html
Установлена личность мужчины, захватившего частный коттедж в Истре
Установлена личность мужчины, захватившего частный коттедж в Истре - РИА Новости, 22.07.2023
Установлена личность мужчины, захватившего частный коттедж в Истре
Захватившим частный коттедж в Истре оказался 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T16:42
2023-07-22T17:45
происшествия
жилье
истра
красноярск
истринский район
александр хинштейн
татьяна витушева
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Захватившим частный коттедж в Истре оказался 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."Уже установлено, что злоумышленник — 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. &lt;...&gt; В Москву он приехал недавно. Адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже", — написал он в Telegram-канале.По словам Хинштейна, сотрудники Росгвардии сейчас проводят операцию по нейтрализации преступника. Он также уточнил, что Черненко стрелял из автоматического оружия. Кроме того, злоумышленника пытались убедить сдаться через общение с матерью. Всю территорию участка и поселка оцепили, там работают СОБР и ОМОН подмосковного главка Росгвардии, уточнил парламентарий.Депутат выразил уверенность, что спецоперацию завершат в самое ближайшее время.Позднее источник РИА Новости сообщил, что злоумышленника ликвидировали. В МВД подтвердили эту информацию, отметив, что преступник игнорировал призывы сдаться и продолжал стрельбу. При штурме здания силовики применили табельное оружие и спецсредства.Ранее сегодня неизвестный проник в дом в коттеджном поселке под Истрой и попытался взять людей в заложники. Злоумышленника удалось блокировать, силовики пытаются его задержать. Уточняется, что, когда сотрудники правоохранительных органов подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием". По данным СК, забаррикадировавшийся в коттедже мужчина угрожал участковому, а также стрелял из окон по силовикам. Следователи завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Глава городского округа Татьяна Витушева уточнила, что преступник психически нездоров.
https://ria.ru/20230722/istra-1885688618.html
истра
красноярск
истринский район
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происшествия, жилье, истра, красноярск, истринский район, александр хинштейн, татьяна витушева, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Жилье, Истра, Красноярск, Истринский район, Александр Хинштейн, Татьяна Витушева, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
Установлена личность мужчины, захватившего частный коттедж в Истре

Хинштейн сообщил, что частный коттедж в Истре захватил 35-летний житель Красноярска

© РИА НовостиОбстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
Обстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
© РИА Новости
Обстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Захватившим частный коттедж в Истре оказался 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
"Уже установлено, что злоумышленник — 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. <...> В Москву он приехал недавно. Адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже", — написал он в Telegram-канале.
По словам Хинштейна, сотрудники Росгвардии сейчас проводят операцию по нейтрализации преступника. Он также уточнил, что Черненко стрелял из автоматического оружия. Кроме того, злоумышленника пытались убедить сдаться через общение с матерью. Всю территорию участка и поселка оцепили, там работают СОБР и ОМОН подмосковного главка Росгвардии, уточнил парламентарий.
Депутат выразил уверенность, что спецоперацию завершат в самое ближайшее время.
Позднее источник РИА Новости сообщил, что злоумышленника ликвидировали. В МВД подтвердили эту информацию, отметив, что преступник игнорировал призывы сдаться и продолжал стрельбу. При штурме здания силовики применили табельное оружие и спецсредства.
Ранее сегодня неизвестный проник в дом в коттеджном поселке под Истрой и попытался взять людей в заложники. Злоумышленника удалось блокировать, силовики пытаются его задержать. Уточняется, что, когда сотрудники правоохранительных органов подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием".
По данным СК, забаррикадировавшийся в коттедже мужчина угрожал участковому, а также стрелял из окон по силовикам. Следователи завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Глава городского округа Татьяна Витушева уточнила, что преступник психически нездоров.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Глава Истры рассказала о мужчине, проникшем в частный дом в Подмосковье
Вчера, 15:36
 
ПроисшествияЖильеИстраКрасноярскИстринский районАлександр ХинштейнТатьяна ВитушеваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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