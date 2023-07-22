Установлена личность мужчины, захватившего частный коттедж в Истре
Хинштейн сообщил, что частный коттедж в Истре захватил 35-летний житель Красноярска
© РИА НовостиОбстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
© РИА Новости
Обстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Захватившим частный коттедж в Истре оказался 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
"Уже установлено, что злоумышленник — 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. <...> В Москву он приехал недавно. Адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже", — написал он в Telegram-канале.
По словам Хинштейна, сотрудники Росгвардии сейчас проводят операцию по нейтрализации преступника. Он также уточнил, что Черненко стрелял из автоматического оружия. Кроме того, злоумышленника пытались убедить сдаться через общение с матерью. Всю территорию участка и поселка оцепили, там работают СОБР и ОМОН подмосковного главка Росгвардии, уточнил парламентарий.
Депутат выразил уверенность, что спецоперацию завершат в самое ближайшее время.
Позднее источник РИА Новости сообщил, что злоумышленника ликвидировали. В МВД подтвердили эту информацию, отметив, что преступник игнорировал призывы сдаться и продолжал стрельбу. При штурме здания силовики применили табельное оружие и спецсредства.
Ранее сегодня неизвестный проник в дом в коттеджном поселке под Истрой и попытался взять людей в заложники. Злоумышленника удалось блокировать, силовики пытаются его задержать. Уточняется, что, когда сотрудники правоохранительных органов подошли к дому, неизвестный вышел в балаклаве, угрожая "предметом, конструктивно схожим с оружием".
По данным СК, забаррикадировавшийся в коттедже мужчина угрожал участковому, а также стрелял из окон по силовикам. Следователи завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Глава городского округа Татьяна Витушева уточнила, что преступник психически нездоров.