https://ria.ru/20230722/vsu-1885671002.html
ВСУ потеряли более 30 военных на Херсонском направлении
ВСУ потеряли более 30 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.07.2023
ВСУ потеряли более 30 военных на Херсонском направлении
На Херсонском направлении российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T13:36
2023-07-22T13:36
2023-07-22T13:54
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230722/udar-1885671098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 30 военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 30 военных и две бронемашины на Херсонском направлении