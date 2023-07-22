https://ria.ru/20230722/vsu-1885671002.html

ВСУ потеряли более 30 военных на Херсонском направлении

ВСУ потеряли более 30 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.07.2023

ВСУ потеряли более 30 военных на Херсонском направлении

На Херсонском направлении российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T13:36

2023-07-22T13:36

2023-07-22T13:54

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230722/udar-1885671098.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины