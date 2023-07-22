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В Киеве сообщили, сколько Швеция готова выделить на восстановление Украины - РИА Новости, 22.07.2023
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20:43 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/vosstanovlenie-1885733663.html
В Киеве сообщили, сколько Швеция готова выделить на восстановление Украины
В Киеве сообщили, сколько Швеция готова выделить на восстановление Украины - РИА Новости, 22.07.2023
В Киеве сообщили, сколько Швеция готова выделить на восстановление Украины
Швеция выделит на проекты по восстановлению Украины 522,6 миллиона евро, сообщили в субботу в украинском министерстве экономики. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T20:43
2023-07-22T20:43
в мире
украина
денис шмыгаль
верховная рада украины
швеция
киев
сергей марченко
даниил гетманцев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Швеция выделит на проекты по восстановлению Украины 522,6 миллиона евро, сообщили в субботу в украинском министерстве экономики. В апреле премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки на восстановление. "Швеция направит на проекты по восстановлению Украины 522,6 миллиона евро… Соответствующая сумма заложена в стратегию сотрудничества в сфере восстановления и реформ в Украине на 2023-2027 годы, которую представило правительство Швеции", - говорится в сообщении минэкономики в Telegram-канале. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что бюджет страны может быть пересмотрен в этом году, при этом власти надеются, что объемы внешнего финансирования бюджета в 2024 году будут не меньше, чем в 2023 году. Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина увеличила военные расходы с начала года, каждая вторая гривна из государственного бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов.
https://ria.ru/20230720/pomosch-1885358522.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, верховная рада украины, швеция, киев, сергей марченко, даниил гетманцев
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Швеция, Киев, Сергей Марченко, Даниил Гетманцев
В Киеве сообщили, сколько Швеция готова выделить на восстановление Украины

В Киеве заявили, что Швеция выделит 522,6 миллиона евро на восстановление Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Швеция выделит на проекты по восстановлению Украины 522,6 миллиона евро, сообщили в субботу в украинском министерстве экономики.
В апреле премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки на восстановление.
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"Швеция направит на проекты по восстановлению Украины 522,6 миллиона евро… Соответствующая сумма заложена в стратегию сотрудничества в сфере восстановления и реформ в Украине на 2023-2027 годы, которую представило правительство Швеции", - говорится в сообщении минэкономики в Telegram-канале.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что бюджет страны может быть пересмотрен в этом году, при этом власти надеются, что объемы внешнего финансирования бюджета в 2024 году будут не меньше, чем в 2023 году.
Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина увеличила военные расходы с начала года, каждая вторая гривна из государственного бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.
Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов.
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В миреУкраинаДенис ШмыгальВерховная Рада УкраиныШвецияКиевСергей МарченкоДаниил Гетманцев
 
 
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