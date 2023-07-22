https://ria.ru/20230722/voenkor-1885716665.html

Люди несут цветы к зданию "России сегодня" в память о Ростиславе Журавлеве

Люди несут цветы к зданию "России сегодня" в память о Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 22.07.2023

Люди несут цветы к зданию "России сегодня" в память о Ростиславе Журавлеве

Люди несут цветы к зданию "России сегодня" на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлёве. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T18:18

2023-07-22T18:18

2023-07-22T21:38

москва

ростислав журавлев

умер военкор ростислав журавлев

здоровье - общество

россия

мария захарова

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Люди несут цветы к зданию "России сегодня" на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлёве.Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.

https://ria.ru/20230722/voenkor-1885714906.html

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москва, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, здоровье - общество, россия, мария захарова