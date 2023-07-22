Люди несут цветы к зданию "России сегодня" в память о Ростиславе Журавлеве
Люди несут цветы к зданию "России сегодня" в Москве в память о погибшем военкоре Журавлеве
© РИА НовостиФотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА "Россия сегодня"
© РИА Новости
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Люди несут цветы к зданию "России сегодня" на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлёве.
Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве, выставленная в честь памяти о нем. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве, выставленная в честь памяти о нем. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка возлагает цветы у здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлёве. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
Девушка возлагает цветы у здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлёве. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
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© РИА НовостиФотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА "Россия сегодня"
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА "Россия сегодня"
© РИА Новости
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Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве, выставленная в честь памяти о нем. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
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Девушка возлагает цветы у здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлёве. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
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Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
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Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА "Россия сегодня"
© РИА Новости
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.