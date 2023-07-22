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Люди несут цветы к зданию "России сегодня" в память о Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 22.07.2023
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18:18 22.07.2023 (обновлено: 21:38 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/voenkor-1885716665.html
Люди несут цветы к зданию "России сегодня" в память о Ростиславе Журавлеве
Люди несут цветы к зданию "России сегодня" в память о Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 22.07.2023
Люди несут цветы к зданию "России сегодня" в память о Ростиславе Журавлеве
Люди несут цветы к зданию "России сегодня" на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлёве. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T18:18
2023-07-22T21:38
москва
ростислав журавлев
умер военкор ростислав журавлев
здоровье - общество
россия
мария захарова
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Люди несут цветы к зданию "России сегодня" на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлёве.Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
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москва, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, здоровье - общество, россия, мария захарова
Москва, Ростислав Журавлев, Умер военкор Ростислав Журавлев, Здоровье - Общество, Россия, Мария Захарова
Люди несут цветы к зданию "России сегодня" в память о Ростиславе Журавлеве

Люди несут цветы к зданию "России сегодня" в Москве в память о погибшем военкоре Журавлеве

© РИА НовостиФотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА "Россия сегодня"
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА Россия сегодня
© РИА Новости
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА "Россия сегодня"
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Люди несут цветы к зданию "России сегодня" на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлёве.
Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве, выставленная в честь памяти о нем. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева перед зданием международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве, выставленная в честь памяти о нем. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 4
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка возлагает цветы у здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлёве. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
Девушка возлагает цветы у здания международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве
Девушка возлагает цветы у здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлёве. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 4
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства Россия сегодня
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА НовостиФотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА "Россия сегодня"
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА Россия сегодня
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА "Россия сегодня"
© РИА Новости
4 из 4
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве, выставленная в честь памяти о нем. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 4
Девушка возлагает цветы у здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлёве. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 4
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 4
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА "Россия сегодня"
© РИА Новости
4 из 4
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
МИД России прокомментировал убийство военкора Журавлева
Вчера, 18:02
 
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