https://ria.ru/20230722/voenkor-1885714906.html
МИД России прокомментировал убийство военкора Журавлева
МИД России прокомментировал убийство военкора Журавлева - РИА Новости, 22.07.2023
МИД России прокомментировал убийство военкора Журавлева
Виновные в жестокой расправе над журналистом РИА Новости Ростиславом Журавлевым понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T18:02
2023-07-22T18:02
2023-07-22T19:53
россия
в мире
запорожская область
ростислав журавлев
умер военкор ростислав журавлев
мария захарова
вашингтон (штат)
обстрел группы журналистов в зоне сво
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Виновные в жестокой расправе над журналистом РИА Новости Ростиславом Журавлевым понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов."Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы", — говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД РФ.Она добавила, что "киевский режим продолжает практику преступного террора". "Все указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена не случайно: корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах боевиками киевского режима населенных пунктов Запорожской области запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами", — подчеркнула дипломат.Захарова отметила, что Вашингтон, Лондон и Париж "лишь на словах выражают обеспокоенность безопасностью журналистов, на деле же являются спонсорами террористов"."Не имеем никаких иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры предпочтут, как и прежде в подобных случаях, закрыть глаза на это гнусное преступление, что, по сути, делает их соучастниками террористического беспредела Киева", — заключила она.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885713056.html
https://ria.ru/20230722/zhurnalisty-1885722758.html
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html
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россия, в мире, запорожская область, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, мария захарова, вашингтон (штат), обстрел группы журналистов в зоне сво
Россия, В мире, Запорожская область, Ростислав Журавлев, Умер военкор Ростислав Журавлев, Мария Захарова, Вашингтон (штат), Обстрел группы журналистов в зоне СВО
МИД России прокомментировал убийство военкора Журавлева
Захарова прокомментировала убийство военкора Ростислава Журавлева