https://ria.ru/20230722/voenkor-1885714906.html

МИД России прокомментировал убийство военкора Журавлева

МИД России прокомментировал убийство военкора Журавлева - РИА Новости, 22.07.2023

МИД России прокомментировал убийство военкора Журавлева

Виновные в жестокой расправе над журналистом РИА Новости Ростиславом Журавлевым понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T18:02

2023-07-22T18:02

2023-07-22T19:53

россия

в мире

запорожская область

ростислав журавлев

умер военкор ростислав журавлев

мария захарова

вашингтон (штат)

обстрел группы журналистов в зоне сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885692434_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_788315345d54c24d9d73228e8a1811ea.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Виновные в жестокой расправе над журналистом РИА Новости Ростиславом Журавлевым понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов."Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы", — говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД РФ.Она добавила, что "киевский режим продолжает практику преступного террора". "Все указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена не случайно: корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах боевиками киевского режима населенных пунктов Запорожской области запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами", — подчеркнула дипломат.Захарова отметила, что Вашингтон, Лондон и Париж "лишь на словах выражают обеспокоенность безопасностью журналистов, на деле же являются спонсорами террористов"."Не имеем никаких иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры предпочтут, как и прежде в подобных случаях, закрыть глаза на это гнусное преступление, что, по сути, делает их соучастниками террористического беспредела Киева", — заключила она.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885713056.html

https://ria.ru/20230722/zhurnalisty-1885722758.html

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html

россия

запорожская область

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, запорожская область, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, мария захарова, вашингтон (штат), обстрел группы журналистов в зоне сво