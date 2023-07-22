https://ria.ru/20230722/voenkor-1885691835.html

Военкор Журавлев был бесконфликтным, честным и смелым, заявил Прилепин

Военкор Журавлев был бесконфликтным, честным и смелым, заявил Прилепин - РИА Новости, 22.07.2023

Военкор Журавлев был бесконфликтным, честным и смелым, заявил Прилепин

Писатель Захар Прилепин, говоря о погибшем военкоре РИА Новости и своем друге Ростиславе Журавлеве, назвал его бесконфликтным, честным и смелым. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T15:56

2023-07-22T15:56

2023-07-22T15:56

ростислав журавлев

захар прилепин

вооруженные силы украины

умер военкор ростислав журавлев

происшествия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин, говоря о погибшем военкоре РИА Новости и своем друге Ростиславе Журавлеве, назвал его бесконфликтным, честным и смелым. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работавший в зоне спецоперации, погиб в субботу от тяжелых ранений при украинском обстреле. "Никак не решусь написать. Погиб военкор Ростислав Журавлев. Мы были знакомы и дружны многие годы. Мы были соратниками… Он добрейший человек был. Бесконфликтный, честный и аномально, без пафоса и позы, смелый", - написал Прилепин в своем телеграм-канале. По его словам, Журавлев в 2014 году, уже был добровольцем. "На фото, где он стоит за спиной Саши Скляра: это октябрь 2014-го, и Ростислав уже всерьез повоевавший боец разведвзвода армии ЛНР", - отметил писатель. Он подчеркнул, что на спецоперацию Журавлев пошел профессиональным военкором. Как ранее информировали в Минобороны, в субботу около 12.00 подразделения войск Украины нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ. Получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста, во время эвакуации журналист РИА Новости Ростислав Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Среди раненых фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, его состояние стабильное.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростислав журавлев, захар прилепин, вооруженные силы украины, умер военкор ростислав журавлев, происшествия