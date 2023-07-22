Военкор Журавлев был бесконфликтным, честным и смелым, заявил Прилепин
Прилепин: погибший в зоне СВО военкор Журавлев был бесконфликтным, честным и смелым
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин, говоря о погибшем военкоре РИА Новости и своем друге Ростиславе Журавлеве, назвал его бесконфликтным, честным и смелым.
Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работавший в зоне спецоперации, погиб в субботу от тяжелых ранений при украинском обстреле.
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"Никак не решусь написать. Погиб военкор Ростислав Журавлев. Мы были знакомы и дружны многие годы. Мы были соратниками… Он добрейший человек был. Бесконфликтный, честный и аномально, без пафоса и позы, смелый", - написал Прилепин в своем телеграм-канале.
По его словам, Журавлев в 2014 году, уже был добровольцем. "На фото, где он стоит за спиной Саши Скляра: это октябрь 2014-го, и Ростислав уже всерьез повоевавший боец разведвзвода армии ЛНР", - отметил писатель.
Он подчеркнул, что на спецоперацию Журавлев пошел профессиональным военкором.
Как ранее информировали в Минобороны, в субботу около 12.00 подразделения войск Украины нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ. Получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста, во время эвакуации журналист РИА Новости Ростислав Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Среди раненых фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, его состояние стабильное.