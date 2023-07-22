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Военкор Журавлев был бесконфликтным, честным и смелым, заявил Прилепин - РИА Новости, 22.07.2023
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15:56 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/voenkor-1885691835.html
Военкор Журавлев был бесконфликтным, честным и смелым, заявил Прилепин
Военкор Журавлев был бесконфликтным, честным и смелым, заявил Прилепин - РИА Новости, 22.07.2023
Военкор Журавлев был бесконфликтным, честным и смелым, заявил Прилепин
Писатель Захар Прилепин, говоря о погибшем военкоре РИА Новости и своем друге Ростиславе Журавлеве, назвал его бесконфликтным, честным и смелым. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:56
2023-07-22T15:56
ростислав журавлев
захар прилепин
вооруженные силы украины
умер военкор ростислав журавлев
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин, говоря о погибшем военкоре РИА Новости и своем друге Ростиславе Журавлеве, назвал его бесконфликтным, честным и смелым. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работавший в зоне спецоперации, погиб в субботу от тяжелых ранений при украинском обстреле. "Никак не решусь написать. Погиб военкор Ростислав Журавлев. Мы были знакомы и дружны многие годы. Мы были соратниками… Он добрейший человек был. Бесконфликтный, честный и аномально, без пафоса и позы, смелый", - написал Прилепин в своем телеграм-канале. По его словам, Журавлев в 2014 году, уже был добровольцем. "На фото, где он стоит за спиной Саши Скляра: это октябрь 2014-го, и Ростислав уже всерьез повоевавший боец разведвзвода армии ЛНР", - отметил писатель. Он подчеркнул, что на спецоперацию Журавлев пошел профессиональным военкором. Как ранее информировали в Минобороны, в субботу около 12.00 подразделения войск Украины нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ. Получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста, во время эвакуации журналист РИА Новости Ростислав Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Среди раненых фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, его состояние стабильное.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html
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ростислав журавлев, захар прилепин, вооруженные силы украины, умер военкор ростислав журавлев, происшествия
Ростислав Журавлев, Захар Прилепин, Вооруженные силы Украины, Умер военкор Ростислав Журавлев, Происшествия
Военкор Журавлев был бесконфликтным, честным и смелым, заявил Прилепин

Прилепин: погибший в зоне СВО военкор Журавлев был бесконфликтным, честным и смелым

© Фото : РИА Новости / TelegramВоенный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© Фото : РИА Новости / Telegram
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин, говоря о погибшем военкоре РИА Новости и своем друге Ростиславе Журавлеве, назвал его бесконфликтным, честным и смелым.
Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работавший в зоне спецоперации, погиб в субботу от тяжелых ранений при украинском обстреле.
«
"Никак не решусь написать. Погиб военкор Ростислав Журавлев. Мы были знакомы и дружны многие годы. Мы были соратниками… Он добрейший человек был. Бесконфликтный, честный и аномально, без пафоса и позы, смелый", - написал Прилепин в своем телеграм-канале.
По его словам, Журавлев в 2014 году, уже был добровольцем. "На фото, где он стоит за спиной Саши Скляра: это октябрь 2014-го, и Ростислав уже всерьез повоевавший боец разведвзвода армии ЛНР", - отметил писатель.
Он подчеркнул, что на спецоперацию Журавлев пошел профессиональным военкором.
Как ранее информировали в Минобороны, в субботу около 12.00 подразделения войск Украины нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ. Получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста, во время эвакуации журналист РИА Новости Ростислав Журавлев скончался от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Среди раненых фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, его состояние стабильное.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Биография Ростислава Журавлева
Вчера, 15:40
 
Ростислав ЖуравлевЗахар ПрилепинВооруженные силы УкраиныУмер военкор Ростислав ЖуравлевПроисшествия
 
 
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