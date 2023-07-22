https://ria.ru/20230722/vladivostok-1885658683.html

Во Владивостоке произошел вооруженный конфликт со стрельбой

Во Владивостоке произошел вооруженный конфликт со стрельбой - РИА Новости, 22.07.2023

Во Владивостоке произошел вооруженный конфликт со стрельбой

Один человек пострадал при стрельбе во Владивостоке, он находится в реанимации, сообщает в своём телеграм-канале управление МВД по Приморскому краю. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T11:37

2023-07-22T11:37

2023-07-22T11:52

приморский край

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Один человек пострадал при стрельбе во Владивостоке, он находится в реанимации, сообщает в своём телеграм-канале управление МВД по Приморскому краю.Ранее в местных соцсетях распространилось видео инцидента: на кадрах видно, что возле нескольких машин находится группа людей, к которым подходят ещё несколько человек. Затем слышны несколько хлопков.По данным полиции, стрельба произошла в районе улицы Проселочной во Владивостоке."Установлено, что ... между группой лиц произошел конфликт, в ходе которого 39-летний мужчина получил огнестрельное ранение. В настоящее время пострадавший находится в реанимации", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавшего доставили в больницу с ранением головы. Полиция устанавливает личности и принимает меры для задержания подозреваемых.Как сообщает СУСК по Приморскому краю, "по данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)". "Личность подозреваемого установлена, в настоящее время проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление его места нахождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия изъяты гильзы от оружия. По данным СУСК, инцидент с ранением мужчины произошёл в ночь на 22 июля на автодороге Де-Фриз - Патрокл - остров Русский.

https://ria.ru/20230721/debosh-1885613246.html

https://ria.ru/20230716/strelba-1884507579.html

приморский край

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

приморский край, владивосток, происшествия