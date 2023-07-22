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Во Владивостоке произошел вооруженный конфликт со стрельбой - РИА Новости, 22.07.2023
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11:37 22.07.2023 (обновлено: 11:52 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/vladivostok-1885658683.html
Во Владивостоке произошел вооруженный конфликт со стрельбой
Во Владивостоке произошел вооруженный конфликт со стрельбой - РИА Новости, 22.07.2023
Во Владивостоке произошел вооруженный конфликт со стрельбой
Один человек пострадал при стрельбе во Владивостоке, он находится в реанимации, сообщает в своём телеграм-канале управление МВД по Приморскому краю. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T11:37
2023-07-22T11:52
приморский край
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Один человек пострадал при стрельбе во Владивостоке, он находится в реанимации, сообщает в своём телеграм-канале управление МВД по Приморскому краю.Ранее в местных соцсетях распространилось видео инцидента: на кадрах видно, что возле нескольких машин находится группа людей, к которым подходят ещё несколько человек. Затем слышны несколько хлопков.По данным полиции, стрельба произошла в районе улицы Проселочной во Владивостоке."Установлено, что ... между группой лиц произошел конфликт, в ходе которого 39-летний мужчина получил огнестрельное ранение. В настоящее время пострадавший находится в реанимации", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавшего доставили в больницу с ранением головы. Полиция устанавливает личности и принимает меры для задержания подозреваемых.Как сообщает СУСК по Приморскому краю, "по данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)". "Личность подозреваемого установлена, в настоящее время проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление его места нахождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия изъяты гильзы от оружия. По данным СУСК, инцидент с ранением мужчины произошёл в ночь на 22 июля на автодороге Де-Фриз - Патрокл - остров Русский.
https://ria.ru/20230721/debosh-1885613246.html
https://ria.ru/20230716/strelba-1884507579.html
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приморский край, владивосток, происшествия
Приморский край, Владивосток, Происшествия
Во Владивостоке произошел вооруженный конфликт со стрельбой

Во время конфликта со стрельбой на одной из улиц Владивостока пострадал один человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Один человек пострадал при стрельбе во Владивостоке, он находится в реанимации, сообщает в своём телеграм-канале управление МВД по Приморскому краю.
Ранее в местных соцсетях распространилось видео инцидента: на кадрах видно, что возле нескольких машин находится группа людей, к которым подходят ещё несколько человек. Затем слышны несколько хлопков.
По данным полиции, стрельба произошла в районе улицы Проселочной во Владивостоке.
"Установлено, что ... между группой лиц произошел конфликт, в ходе которого 39-летний мужчина получил огнестрельное ранение. В настоящее время пострадавший находится в реанимации", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что пострадавшего доставили в больницу с ранением головы. Полиция устанавливает личности и принимает меры для задержания подозреваемых.
Как сообщает СУСК по Приморскому краю, "по данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)". "Личность подозреваемого установлена, в настоящее время проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление его места нахождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия изъяты гильзы от оружия. По данным СУСК, инцидент с ранением мужчины произошёл в ночь на 22 июля на автодороге Де-Фриз - Патрокл - остров Русский.
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