https://ria.ru/20230722/vladivostok-1885658683.html
Во Владивостоке произошел вооруженный конфликт со стрельбой
Во Владивостоке произошел вооруженный конфликт со стрельбой - РИА Новости, 22.07.2023
Во Владивостоке произошел вооруженный конфликт со стрельбой
Один человек пострадал при стрельбе во Владивостоке, он находится в реанимации, сообщает в своём телеграм-канале управление МВД по Приморскому краю. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T11:37
2023-07-22T11:37
2023-07-22T11:52
приморский край
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Один человек пострадал при стрельбе во Владивостоке, он находится в реанимации, сообщает в своём телеграм-канале управление МВД по Приморскому краю.Ранее в местных соцсетях распространилось видео инцидента: на кадрах видно, что возле нескольких машин находится группа людей, к которым подходят ещё несколько человек. Затем слышны несколько хлопков.По данным полиции, стрельба произошла в районе улицы Проселочной во Владивостоке."Установлено, что ... между группой лиц произошел конфликт, в ходе которого 39-летний мужчина получил огнестрельное ранение. В настоящее время пострадавший находится в реанимации", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавшего доставили в больницу с ранением головы. Полиция устанавливает личности и принимает меры для задержания подозреваемых.Как сообщает СУСК по Приморскому краю, "по данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)". "Личность подозреваемого установлена, в настоящее время проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление его места нахождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия изъяты гильзы от оружия. По данным СУСК, инцидент с ранением мужчины произошёл в ночь на 22 июля на автодороге Де-Фриз - Патрокл - остров Русский.
https://ria.ru/20230721/debosh-1885613246.html
https://ria.ru/20230716/strelba-1884507579.html
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РИА Новости
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приморский край, владивосток, происшествия
Приморский край, Владивосток, Происшествия
Во Владивостоке произошел вооруженный конфликт со стрельбой
Во время конфликта со стрельбой на одной из улиц Владивостока пострадал один человек
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости.
Один человек пострадал при стрельбе во Владивостоке, он находится в реанимации, сообщает в своём телеграм-канале
управление МВД по Приморскому краю.
Ранее в местных соцсетях распространилось видео инцидента: на кадрах видно, что возле нескольких машин находится группа людей, к которым подходят ещё несколько человек. Затем слышны несколько хлопков.
По данным полиции, стрельба произошла в районе улицы Проселочной во Владивостоке.
"Установлено, что ... между группой лиц произошел конфликт, в ходе которого 39-летний мужчина получил огнестрельное ранение. В настоящее время пострадавший находится в реанимации", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что пострадавшего доставили в больницу с ранением головы. Полиция устанавливает личности и принимает меры для задержания подозреваемых.
Как сообщает СУСК по Приморскому краю, "по данному факту следственными органами СУСК РФ
по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по... ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)". "Личность подозреваемого установлена, в настоящее время проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление его места нахождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия изъяты гильзы от оружия. По данным СУСК, инцидент с ранением мужчины произошёл в ночь на 22 июля на автодороге Де-Фриз - Патрокл - остров Русский
.
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