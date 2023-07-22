https://ria.ru/20230722/uzhas-1885636237.html

"Ужас Зеленского": на Западе оставили Украине лишь один вариант наступления

"Ужас Зеленского": на Западе оставили Украине лишь один вариант наступления - РИА Новости, 22.07.2023

"Ужас Зеленского": на Западе оставили Украине лишь один вариант наступления

Единственным оставшимся вариантом украинского контрнаступления являются лобовые атаки на одни из лучших оборонительных сооружений в истории человечества, такое... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T06:22

2023-07-22T06:22

2023-07-22T06:22

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Единственным оставшимся вариантом украинского контрнаступления являются лобовые атаки на одни из лучших оборонительных сооружений в истории человечества, такое мнение высказал отставной полковник британской армии Ричард Кемп в статье для газеты Telegraph.В публикации отмечается, что в отличие от прошлогодних перегруппировок российской армии в Херсонской и Харьковской областях, которые, по мнению аналитика, были тактическим маневром для обмена "пространства на время", на этот раз вооруженные силы России, усиленные за счет мобилизации и возведения обширных оборонительных рубежей, никуда отступать не собираются."Это оставило Украине один вариант: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции <…>. Такой исход делает Киев уязвимым для изменений в западном мнении, учитывая вероятность прихода Трампа на пост президента и усталости европейцев. Это то, о чем должен знать президент Зеленский; и что, возможно, вызывает большой ужас", — написал аналитик.Несмотря на это, по мнению Кемпа, необходимо задать один вопрос, в состоянии ли Украина в течение многих месяцев и даже лет вести кровопролитные атаки на "одни из самых обширных систем военных оборонительных сооружений, которые когда-либо видел мир".Эксперт добавил, что обширные поля на юге, которые мешают ВСУ создать фактор внезапности, наряду с неспособностью обещанных Киеву истребителей F-16 конкурировать с российской авиацией, делают для Украины лобовые атаки последним вариантом действий."Эта стратегия критиковалась, по крайней мере, со времен Первой мировой войны военными теоретиками, которые справедливо отмечали достоинства "непрямого подхода" <…>. Но, учитывая положение Киева, он не может позволить себе философствовать", — резюмировал Кемп.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230722/general-1885633410.html

https://ria.ru/20230722/ukraina-1885630432.html

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в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, f-16