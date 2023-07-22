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"Ужас Зеленского": на Западе оставили Украине лишь один вариант наступления - РИА Новости, 22.07.2023
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06:22 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/uzhas-1885636237.html
"Ужас Зеленского": на Западе оставили Украине лишь один вариант наступления
"Ужас Зеленского": на Западе оставили Украине лишь один вариант наступления - РИА Новости, 22.07.2023
"Ужас Зеленского": на Западе оставили Украине лишь один вариант наступления
Единственным оставшимся вариантом украинского контрнаступления являются лобовые атаки на одни из лучших оборонительных сооружений в истории человечества, такое... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T06:22
2023-07-22T06:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Единственным оставшимся вариантом украинского контрнаступления являются лобовые атаки на одни из лучших оборонительных сооружений в истории человечества, такое мнение высказал отставной полковник британской армии Ричард Кемп в статье для газеты Telegraph.В публикации отмечается, что в отличие от прошлогодних перегруппировок российской армии в Херсонской и Харьковской областях, которые, по мнению аналитика, были тактическим маневром для обмена "пространства на время", на этот раз вооруженные силы России, усиленные за счет мобилизации и возведения обширных оборонительных рубежей, никуда отступать не собираются."Это оставило Украине один вариант: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции &lt;…&gt;. Такой исход делает Киев уязвимым для изменений в западном мнении, учитывая вероятность прихода Трампа на пост президента и усталости европейцев. Это то, о чем должен знать президент Зеленский; и что, возможно, вызывает большой ужас", — написал аналитик.Несмотря на это, по мнению Кемпа, необходимо задать один вопрос, в состоянии ли Украина в течение многих месяцев и даже лет вести кровопролитные атаки на "одни из самых обширных систем военных оборонительных сооружений, которые когда-либо видел мир".Эксперт добавил, что обширные поля на юге, которые мешают ВСУ создать фактор внезапности, наряду с неспособностью обещанных Киеву истребителей F-16 конкурировать с российской авиацией, делают для Украины лобовые атаки последним вариантом действий."Эта стратегия критиковалась, по крайней мере, со времен Первой мировой войны военными теоретиками, которые справедливо отмечали достоинства "непрямого подхода" &lt;…&gt;. Но, учитывая положение Киева, он не может позволить себе философствовать", — резюмировал Кемп.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230722/general-1885633410.html
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в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, F-16
"Ужас Зеленского": на Западе оставили Украине лишь один вариант наступления

Telegraph: Украине остается лишь вести лобовые атаки на укрепленную оборону России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Единственным оставшимся вариантом украинского контрнаступления являются лобовые атаки на одни из лучших оборонительных сооружений в истории человечества, такое мнение высказал отставной полковник британской армии Ричард Кемп в статье для газеты Telegraph.
В публикации отмечается, что в отличие от прошлогодних перегруппировок российской армии в Херсонской и Харьковской областях, которые, по мнению аналитика, были тактическим маневром для обмена "пространства на время", на этот раз вооруженные силы России, усиленные за счет мобилизации и возведения обширных оборонительных рубежей, никуда отступать не собираются.
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"Это оставило Украине один вариант: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции <…>. Такой исход делает Киев уязвимым для изменений в западном мнении, учитывая вероятность прихода Трампа на пост президента и усталости европейцев. Это то, о чем должен знать президент Зеленский; и что, возможно, вызывает большой ужас", — написал аналитик.
Несмотря на это, по мнению Кемпа, необходимо задать один вопрос, в состоянии ли Украина в течение многих месяцев и даже лет вести кровопролитные атаки на "одни из самых обширных систем военных оборонительных сооружений, которые когда-либо видел мир".
Эксперт добавил, что обширные поля на юге, которые мешают ВСУ создать фактор внезапности, наряду с неспособностью обещанных Киеву истребителей F-16 конкурировать с российской авиацией, делают для Украины лобовые атаки последним вариантом действий.
"Эта стратегия критиковалась, по крайней мере, со времен Первой мировой войны военными теоретиками, которые справедливо отмечали достоинства "непрямого подхода" <…>. Но, учитывая положение Киева, он не может позволить себе философствовать", — резюмировал Кемп.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
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