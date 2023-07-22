"Ужас Зеленского": на Западе оставили Украине лишь один вариант наступления
Telegraph: Украине остается лишь вести лобовые атаки на укрепленную оборону России
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Единственным оставшимся вариантом украинского контрнаступления являются лобовые атаки на одни из лучших оборонительных сооружений в истории человечества, такое мнение высказал отставной полковник британской армии Ричард Кемп в статье для газеты Telegraph.
В публикации отмечается, что в отличие от прошлогодних перегруппировок российской армии в Херсонской и Харьковской областях, которые, по мнению аналитика, были тактическим маневром для обмена "пространства на время", на этот раз вооруженные силы России, усиленные за счет мобилизации и возведения обширных оборонительных рубежей, никуда отступать не собираются.
"Это оставило Украине один вариант: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции <…>. Такой исход делает Киев уязвимым для изменений в западном мнении, учитывая вероятность прихода Трампа на пост президента и усталости европейцев. Это то, о чем должен знать президент Зеленский; и что, возможно, вызывает большой ужас", — написал аналитик.
Несмотря на это, по мнению Кемпа, необходимо задать один вопрос, в состоянии ли Украина в течение многих месяцев и даже лет вести кровопролитные атаки на "одни из самых обширных систем военных оборонительных сооружений, которые когда-либо видел мир".
"Эта стратегия критиковалась, по крайней мере, со времен Первой мировой войны военными теоретиками, которые справедливо отмечали достоинства "непрямого подхода" <…>. Но, учитывая положение Киева, он не может позволить себе философствовать", — резюмировал Кемп.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.