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Российские бойцы показали кадры уничтожения командного пункта ВСУ - РИА Новости, 23.07.2023
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22:04 22.07.2023 (обновлено: 08:54 23.07.2023)
https://ria.ru/20230722/unichtozhenie-1885743410.html
Российские бойцы показали кадры уничтожения командного пункта ВСУ
Российские бойцы показали кадры уничтожения командного пункта ВСУ - РИА Новости, 23.07.2023
Российские бойцы показали кадры уничтожения командного пункта ВСУ
Российские бойцы-добровольцы на Запорожском направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости заместитель командира бригады "Царские РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-22T22:04
2023-07-23T08:54
технологии
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владимир рогов
вооруженные силы украины
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владимир путин
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ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Российские бойцы-добровольцы на Запорожском направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости заместитель командира бригады "Царские волки", предоставив соответствующие видеокадры.Он уточнил, что события происходили в районе Орехова во вторую неделю июля. По словам добровольца, группа разведчиков "Барс-1" вычислила транспорт противника, который не соблюдал меры маскировки при передвижении."Операторы БПЛА оперативно передали координаты командно-наблюдательного пункта минометной батарее добровольческого отряда. Минометный расчет уничтожил командно-наблюдательный пункт, личный состав и транспорт противника", — рассказал собеседник агентства.Ореховское направление остается одним из наиболее тяжелых. Накануне глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал об отражении там российскими военными атаки ВСУ, в которой, помимо пехоты, использовалась бронетехника, включая танки и БМП "Брэдли".Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении. При этом потери ВСУ превысили 26 тысяч солдат, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.На фоне отсутствия успехов украинских войск западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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Уничтожение командного пункта ВСУ на Запорожском направлении
Российские бойцы-добровольцы показали кадры уничтожения командного пункта ВСУ на Запорожском направлении
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Технологии, Киев, США, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Российские бойцы показали кадры уничтожения командного пункта ВСУ

Добровольцы показали кадры уничтожения командного пункта ВСУ на Запорожском направлении

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ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Российские бойцы-добровольцы на Запорожском направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости заместитель командира бригады "Царские волки", предоставив соответствующие видеокадры.
Он уточнил, что события происходили в районе Орехова во вторую неделю июля. По словам добровольца, группа разведчиков "Барс-1" вычислила транспорт противника, который не соблюдал меры маскировки при передвижении.
"Операторы БПЛА оперативно передали координаты командно-наблюдательного пункта минометной батарее добровольческого отряда. Минометный расчет уничтожил командно-наблюдательный пункт, личный состав и транспорт противника", — рассказал собеседник агентства.
Ореховское направление остается одним из наиболее тяжелых. Накануне глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал об отражении там российскими военными атаки ВСУ, в которой, помимо пехоты, использовалась бронетехника, включая танки и БМП "Брэдли".
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении. При этом потери ВСУ превысили 26 тысяч солдат, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
На фоне отсутствия успехов украинских войск западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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