https://ria.ru/20230722/ukraina-1885630432.html
В США сообщили, что ждет Украину даже в случае ее победы
В США сообщили, что ждет Украину даже в случае ее победы - РИА Новости, 22.07.2023
В США сообщили, что ждет Украину даже в случае ее победы
Украине потребуются десятилетия и триллионы долларов для того, чтобы оправиться от ущерба, который наносится стране из-за продолжающихся боевых действий, такое... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T02:21
2023-07-22T02:21
2023-07-22T02:21
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украине потребуются десятилетия и триллионы долларов для того, чтобы оправиться от ущерба, который наносится стране из-за продолжающихся боевых действий, такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.Взоры западных СМИ и аналитиков прикованы к ходу украинского контрнаступления, однако за этим скрывается более серьезная проблема для Украины, которая ждет ее в будущем, предупредил эксперт."Почти независимо от того, чем закончится конфликт: физический ущерб, нанесенный стране, ее промышленности, сельскому хозяйству и ее народу, огромен — и стране потребуются десятилетия, чтобы полностью восстановиться", — отметил Дэвис.По мнению аналитика, главные проблемы для Украины кроются в ущербе, который был нанесен сельскому хозяйству, в миграции миллионов граждан и психологической травме населения.Длительность конфликта не только приводит к огромным потерям Украины, но и напрямую влияет на все те проблемы, с которыми стране придется жить несколько десятилетий после завершения боевых действий, даже если Запад захочет предоставить "триллионы долларов" для их решения, подчеркнул эксперт."Обеспечение бесконечных потоков пуль, ракет и танков почти наверняка будет недостаточным, чтобы позволить ВСУ победить в конфликте, но вместо этого увеличит разрушения", — написал он.Аналитик добавил, что отсутствие успехов в контрнаступлении, которое считалось последним шансом Украины, указывает на то, что у нее нет шансов разрешить конфликт на поле боя. Игнорирование этого факта, по мнению эксперта, будет лишь продлевать страдания украинского народа."Только признав эту неприятную реальность, Украина и Запад могут начать процесс создания дипломатического механизма, необходимого для прекращения боевых действий. Дипломатический путь — лучший шанс для Украины начать долгий, болезненный и дорогостоящий процесс возвращения своей страны к нормальной жизни", — заключил Дэвис.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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в мире, украина, москва, киев, вооруженные силы украины, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, США
В США сообщили, что ждет Украину даже в случае ее победы
19FortyFive: при любом исходе конфликта Украине потребуются десятилетия для восстановления
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Украине потребуются десятилетия и триллионы долларов для того, чтобы оправиться от ущерба, который наносится стране из-за продолжающихся боевых действий, такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive
.
Взоры западных СМИ и аналитиков прикованы к ходу украинского контрнаступления, однако за этим скрывается более серьезная проблема для Украины, которая ждет ее в будущем, предупредил эксперт.
В США подсказали Украине простой способ провозгласить победу
"Почти независимо от того, чем закончится конфликт: физический ущерб, нанесенный стране, ее промышленности, сельскому хозяйству и ее народу, огромен — и стране потребуются десятилетия, чтобы полностью восстановиться", — отметил Дэвис.
По мнению аналитика, главные проблемы для Украины кроются в ущербе, который был нанесен сельскому хозяйству, в миграции миллионов граждан и психологической травме населения.
Длительность конфликта не только приводит к огромным потерям Украины, но и напрямую влияет на все те проблемы, с которыми стране придется жить несколько десятилетий после завершения боевых действий, даже если Запад захочет предоставить "триллионы долларов" для их решения, подчеркнул эксперт.
"Обеспечение бесконечных потоков пуль, ракет и танков почти наверняка будет недостаточным, чтобы позволить ВСУ
победить в конфликте, но вместо этого увеличит разрушения", — написал он.
Аналитик добавил, что отсутствие успехов в контрнаступлении, которое считалось последним шансом Украины, указывает на то, что у нее нет шансов разрешить конфликт на поле боя. Игнорирование этого факта, по мнению эксперта, будет лишь продлевать страдания украинского народа.
«
"Только признав эту неприятную реальность, Украина и Запад могут начать процесс создания дипломатического механизма, необходимого для прекращения боевых действий. Дипломатический путь — лучший шанс для Украины начать долгий, болезненный и дорогостоящий процесс возвращения своей страны к нормальной жизни", — заключил Дэвис.
Москва
неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев
на законодательном уровне ввел запрет на них. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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