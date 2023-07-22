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В Туркмении введут персональные пенсии за особые заслуги перед страной - РИА Новости, 22.07.2023
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06:56 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/turkmeniya-1885636844.html
В Туркмении введут персональные пенсии за особые заслуги перед страной
В Туркмении введут персональные пенсии за особые заслуги перед страной - РИА Новости, 22.07.2023
В Туркмении введут персональные пенсии за особые заслуги перед страной
В Туркмении готовятся ввести персональные пенсии за особые заслуги перед страной, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T06:56
2023-07-22T06:56
сердар бердымухамедов
туркмения
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АШХАБАД, 22 июл - РИА Новости. В Туркмении готовятся ввести персональные пенсии за особые заслуги перед страной, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". О ведущейся в этой сфере работе на заседании правительства по видеосвязи рассказал вице-премьер по вопросам экономики Ходжамырат Гелдимырадов. Он в частности сообщил о проектах документов – "Порядка назначения персональных пенсий за особые заслуги перед Туркменистаном" и "О составе комиссии по назначению персональных пенсий за особые заслуги перед Туркменистаном", подготовленных в соответствии с кодексом о социальной защите населения. Заслушав отчет, президент Сердар Бердымухамедов отметил, что основополагающим для социальной политики Туркмении является принцип "Государство – для человека". Глава государства подчеркнул, что исходя из этого, особое внимание уделяется приведению в соответствие с реалиями времени нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в социальной сфере.
https://ria.ru/20230715/turkmeniya-1884324765.html
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сердар бердымухамедов , туркмения
Сердар Бердымухамедов , Туркмения
В Туркмении введут персональные пенсии за особые заслуги перед страной

"Нейтральный Туркменистан" сообщил о введении персональных пенсий за заслуги перед страной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде
Монумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Монумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 22 июл - РИА Новости. В Туркмении готовятся ввести персональные пенсии за особые заслуги перед страной, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
О ведущейся в этой сфере работе на заседании правительства по видеосвязи рассказал вице-премьер по вопросам экономики Ходжамырат Гелдимырадов.
Он в частности сообщил о проектах документов – "Порядка назначения персональных пенсий за особые заслуги перед Туркменистаном" и "О составе комиссии по назначению персональных пенсий за особые заслуги перед Туркменистаном", подготовленных в соответствии с кодексом о социальной защите населения.
Заслушав отчет, президент Сердар Бердымухамедов отметил, что основополагающим для социальной политики Туркмении является принцип "Государство – для человека". Глава государства подчеркнул, что исходя из этого, особое внимание уделяется приведению в соответствие с реалиями времени нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в социальной сфере.
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