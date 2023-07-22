https://ria.ru/20230722/tts-1885713241.html

В ТЦ "Времена года" в Москве при прорыве трубы не сработала сигнализация

В ТЦ "Времена года" в Москве при прорыве трубы не сработала сигнализация - РИА Новости, 22.07.2023

В ТЦ "Времена года" в Москве при прорыве трубы не сработала сигнализация

Сигнализация в торговом центре "Времена года", где произошел прорыв трубы с горячей водой, не сработала во время ЧП, сотрудников и посетителей не сразу начали... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T17:41

2023-07-22T17:41

2023-07-22T19:54

происшествия

москва

сергей собянин

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сигнализация в торговом центре "Времена года", где произошел прорыв трубы с горячей водой, не сработала во время ЧП, сотрудников и посетителей не сразу начали эвакуировать из здания, рассказала журналистам сотрудница ТЦ. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ТЦ "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой, известно о четырех погибших. "На втором-третьем этажах эскалаторы работали, на первом этаже не работали, люди спокойно смотрели за происходящим, наверное, только у меня была паника. Неизвестно почему не дали этому огласку. Только когда я сказала об этом (о ЧП прим. ред.) своему менеджеру, охранники дали добро и мы вышли. Не было никакой сигнализации, не было никакого звука, не было никакой огласки", - рассказала сотрудница. Она отметила, что все были спокойны до момента пока не прошло около десяти минут после ЧП. О произошедшем сотрудница узнала через сестру, которая прислала новости, после чего женщина пошла смотреть, что же случилось. В настоящее время на месте ЧП работают пожарные, машины скорой помощи, полиция и аварийная служба. Трагедия в торговом центре "Времена года" на западе Москвы унесла в субботу, 22 июля, жизни четырех человек, спасатели продолжают работать, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник не исключил, что причиной аварии стал прорыв трубы с горячей водой. По факту гибели четырех человек в ТЦ возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель. Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в ТЦ.

https://ria.ru/20230722/avarii-1885725516.html

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Эвакуация пострадавших из ТЦ "Времена года" Четыре человека погибли при прорыве трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" в Москве. Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на западе Москвы открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, во "Временах года" представлено более 500 брендов – от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома. В ТЦ, как указано на его сайте, более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном, магазины брендов Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Bvlgari, Cartier, Stella McCartney, Salvatore Ferragamo. 2023-07-22T17:41 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, сергей собянин, прорыв трубы в тц "времена года" в москве