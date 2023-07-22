https://ria.ru/20230722/trevoga-1885629384.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.07.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T01:56
2023-07-22T01:56
2023-07-22T01:56
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно карте, тревога в указанных регионах прозвучала с 01.23 по 01.46 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230721/odessa-1885536454.html
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украина, харьковская область, киев, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы РФ, В мире
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу