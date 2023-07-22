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В Польше начал работать сервисный центр по ремонту танков Leopard - РИА Новости, 23.07.2023
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22:29 22.07.2023 (обновлено: 02:41 23.07.2023)
https://ria.ru/20230722/tanki-1885744546.html
В Польше начал работать сервисный центр по ремонту танков Leopard
В Польше начал работать сервисный центр по ремонту танков Leopard - РИА Новости, 23.07.2023
В Польше начал работать сервисный центр по ремонту танков Leopard
Первые два танка Leopard уже прибыли с Украины на завод Bumar в польском городе Гливицы, где начал работать сервисный центр, сообщил министр обороны Польши... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-22T22:29
2023-07-23T02:41
в мире
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ВАРШАВА, 22 июл - РИА Новости. Первые два танка Leopard уже прибыли с Украины на завод Bumar в польском городе Гливицы, где начал работать сервисный центр, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter."Сервисный центр в Гливице начал свою работу. Первые два танка Leopard уже прибыли на завод Bumar", - заявил министр.Ранее постпред Варшавы в НАТО Томаш Шатковский заявил, что Польша и Германия в ближайшее время рассчитывают заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard немецкого производства, которые использовались на Украине. Позже издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники сообщало, что Германия намерена отказаться от участия в создании в Польше ремонтного центра Leopard — причиной названы завышенные ожидания польской стороны относительно оплаты за обслуживание техники. Ранее глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что это Германия пытается получить финансовую выгоду от создания сервисного центра для переданных Украине танков Leopard, и именно из-за этого процесс остановился. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, польша, мариуш блащак, марчин пшидач, нато
В мире, Украина, Польша, Мариуш Блащак, Марчин Пшидач, НАТО
В Польше начал работать сервисный центр по ремонту танков Leopard

Польша открыла сервисный центр Bumar по ремонту танков Leopard с Украины

CC BY 2.0 / Detmar Modes / Танк Leopard 2 A5
Танк Leopard 2 A5 - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
CC BY 2.0 / Detmar Modes /
Танк Leopard 2 A5. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 июл - РИА Новости. Первые два танка Leopard уже прибыли с Украины на завод Bumar в польском городе Гливицы, где начал работать сервисный центр, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.
«
"Сервисный центр в Гливице начал свою работу. Первые два танка Leopard уже прибыли на завод Bumar", - заявил министр.
Ранее постпред Варшавы в НАТО Томаш Шатковский заявил, что Польша и Германия в ближайшее время рассчитывают заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard немецкого производства, которые использовались на Украине. Позже издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники сообщало, что Германия намерена отказаться от участия в создании в Польше ремонтного центра Leopard — причиной названы завышенные ожидания польской стороны относительно оплаты за обслуживание техники. Ранее глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что это Германия пытается получить финансовую выгоду от создания сервисного центра для переданных Украине танков Leopard, и именно из-за этого процесс остановился.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаПольшаМариуш БлащакМарчин ПшидачНАТО
 
 
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