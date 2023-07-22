Рейтинг@Mail.ru
Российские войска отбили наступление ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/spetsoperatsiya-1885685407.html
Российские войска отбили наступление ВСУ в Запорожской области
Российские войска отбили наступление ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.07.2023
Российские войска отбили наступление ВСУ в Запорожской области
Наступление украинских войск на ореховском участке фронта в Запорожской области отбито, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:18
2023-07-22T15:18
специальная военная операция на украине
технологии
киев
запорожская область
сша
владимир рогов
владимир путин
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885570384_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65c6b0891101202c813e9e42c6e51128.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Наступление украинских войск на ореховском участке фронта в Запорожской области отбито, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что российская армия отражает в субботу новое наступление ВСУ на ореховском участке, идут тяжелые ожесточенные бои. "За сутки на данном направлении противник предпринял четыре попытки наступления. Все они были отбиты", - написал Рогов.По его словам, только в результате первой попытки противник потерял свыше двух десятков боевиков, а также не менее четырёх единиц бронетехники, в том числе один танк, три БТР М-113, ещё один танк ушёл повреждённым, но на ходу. "Продолжаются активные боевые действия высокой интенсивности", - подчеркнул Рогов. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
запорожская область
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885570384_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_69e3f06135900e22719cc65eb211086f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, киев, запорожская область, сша, владимир рогов, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы рф, нато, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Киев, Запорожская область, США, Владимир Рогов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские войска отбили наступление ВСУ в Запорожской области

Рогов: наступление ВСУ на ореховском участке фронта в Запорожской области отбито

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции в зоне спецоперации
Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Наступление украинских войск на ореховском участке фронта в Запорожской области отбито, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что российская армия отражает в субботу новое наступление ВСУ на ореховском участке, идут тяжелые ожесточенные бои.
«
"За сутки на данном направлении противник предпринял четыре попытки наступления. Все они были отбиты", - написал Рогов.
По его словам, только в результате первой попытки противник потерял свыше двух десятков боевиков, а также не менее четырёх единиц бронетехники, в том числе один танк, три БТР М-113, ещё один танк ушёл повреждённым, но на ходу. "Продолжаются активные боевые действия высокой интенсивности", - подчеркнул Рогов.
Украинские артиллеристы в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
"Хотели того, чего добились": США пытаются убедить всех в успехе на Украине
21 июля, 08:00
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииКиевЗапорожская областьСШАВладимир РоговВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы РФНАТОВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала