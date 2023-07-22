https://ria.ru/20230722/spetsoperatsiya-1885685407.html

Российские войска отбили наступление ВСУ в Запорожской области

Российские войска отбили наступление ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 22.07.2023

Российские войска отбили наступление ВСУ в Запорожской области

Наступление украинских войск на ореховском участке фронта в Запорожской области отбито, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T15:18

2023-07-22T15:18

2023-07-22T15:18

специальная военная операция на украине

технологии

киев

запорожская область

сша

владимир рогов

владимир путин

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Наступление украинских войск на ореховском участке фронта в Запорожской области отбито, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что российская армия отражает в субботу новое наступление ВСУ на ореховском участке, идут тяжелые ожесточенные бои. "За сутки на данном направлении противник предпринял четыре попытки наступления. Все они были отбиты", - написал Рогов.По его словам, только в результате первой попытки противник потерял свыше двух десятков боевиков, а также не менее четырёх единиц бронетехники, в том числе один танк, три БТР М-113, ещё один танк ушёл повреждённым, но на ходу. "Продолжаются активные боевые действия высокой интенсивности", - подчеркнул Рогов. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, киев, запорожская область, сша, владимир рогов, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы рф, нато, вооруженные силы украины, украина