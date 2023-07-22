https://ria.ru/20230722/spetsoperatsiya-1885495057.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.07.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.07.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:22
2023-07-22T17:22
2023-07-22T17:22
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 22 июля 2023 годаМинистерство обороны России сообщило, что 6 июля в результате удара по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове уничтожены польские и немецкие наемники. Всего за время специальной военной операции ликвидированы около 4990 иностранных военных.За минувшие сутки российские части отразили атаки противника на Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком и Запорожском направлениях. Параллельно поражены 94 артиллерийских расчета, 117 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов и хранилище авиатоплива. Пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, три противолокационных ракеты HARM, крылатую ракету Storm Shadow и 15 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 456 самолетов, 243 вертолета, 5169 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1139 реактивных систем залпового огня, 10 811 танков и других бронемашин, 5562 орудия полевой артиллерии и 11 803 единицы автомобильной техники.
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 22 июля 2023 года
Министерство обороны России сообщило, что 6 июля в результате удара по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове уничтожены польские и немецкие наемники. Всего за время специальной военной операции ликвидированы около 4990 иностранных военных.
За минувшие сутки российские части отразили атаки противника на Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком и Запорожском направлениях. Параллельно поражены 94 артиллерийских расчета, 117 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов и хранилище авиатоплива.
Пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, три противолокационных ракеты HARM, крылатую ракету Storm Shadow и 15 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 456 самолетов, 243 вертолета, 5169 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1139 реактивных систем залпового огня, 10 811 танков и других бронемашин, 5562 орудия полевой артиллерии и 11 803 единицы автомобильной техники.