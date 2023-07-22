https://ria.ru/20230722/soboleznovaniya-1885701820.html

При аварии в московском торговом центре погиб один человек

При аварии в московском торговом центре погиб один человек - РИА Новости, 22.07.2023

При аварии в московском торговом центре погиб один человек

Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре "Времена года" в Москве, есть пострадавшие с ожогами, один человек погиб, все службы РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T16:52

2023-07-22T16:52

2023-07-22T18:45

сергей собянин

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре "Времена года" в Москве, есть пострадавшие с ожогами, один человек погиб, все службы города, МЧС работают на месте аварии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, выразив соболезнования семье погибшего."Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре "Времена года". Есть пострадавшие с ожогами. К большому сожалению, один человек погиб. Мои глубокие соболезнования семье", - написал Собянин.Он отметил, что все службы города, МЧС оперативно работают на месте."Всем пострадавшим оказываем медицинскую помощь", - сообщил мэр.Ранее экстренные службы сообщили РИА Новости, что при прорыве трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" пострадали три человека. Еще 18 человек были отрезаны от выхода, но они находятся "в безопасном помещении".

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей собянин, москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв трубы в тц "времена года" в москве