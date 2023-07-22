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Слуцкий ответил на слова Зеленского о "нейтрализации" Крымского моста - РИА Новости, 22.07.2023
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01:02 22.07.2023 (обновлено: 01:21 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/slutskiy-1885627838.html
Слуцкий ответил на слова Зеленского о "нейтрализации" Крымского моста
Слуцкий ответил на слова Зеленского о "нейтрализации" Крымского моста - РИА Новости, 22.07.2023
Слуцкий ответил на слова Зеленского о "нейтрализации" Крымского моста
Владимир Зеленский словами о "нейтрализации" Крымского моста признал ответственность за государственный терроризм, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T01:02
2023-07-22T01:21
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украина
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леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский словами о "нейтрализации" Крымского моста признал ответственность за государственный терроризм, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.&quot;Зеленский признал ответственность за государственный терроризм. Крымский мост является для Киева военной целью, которая должна быть &quot;нейтрализована&quot;, заявил главарь хунты под молчаливое одобрение коллективного Запада на форуме по безопасности в Аспене. Оттуда же были сообщения об обсуждении американских поставок на Украину ракет большой дальности ATACMS&quot;, - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Он добавил, что Зеленский получает от "своих хозяев прямую индульгенцию и средства на убийства мирных жителей"."В том числе – террористическими методами, кассетными боеприпасами и снарядами с урановыми наконечниками. Что завтра – грязная бомба, провокация на ЗАЭС с вполне предсказуемыми последствиями? И просчитывает ли такие риски Белый дом?" - добавил председатель фракции ЛДПР в Госдуме. Реакция Москвы будет понятной, а нейтрализована будет "фашиствующая хунта", выразил уверенность политик.
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киев, украина, москва, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, владимир зеленский
Киев, Украина, Москва, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Владимир Зеленский
Слуцкий ответил на слова Зеленского о "нейтрализации" Крымского моста

Слуцкий: Зеленский словами о Крымском мосту признал ответственность за гостерроризм

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛидер ЛДПР Леонид Слуцкий
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский словами о "нейтрализации" Крымского моста признал ответственность за государственный терроризм, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«

"Зеленский признал ответственность за государственный терроризм. Крымский мост является для Киева военной целью, которая должна быть "нейтрализована", заявил главарь хунты под молчаливое одобрение коллективного Запада на форуме по безопасности в Аспене. Оттуда же были сообщения об обсуждении американских поставок на Украину ракет большой дальности ATACMS", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Зеленский получает от "своих хозяев прямую индульгенцию и средства на убийства мирных жителей".
"В том числе – террористическими методами, кассетными боеприпасами и снарядами с урановыми наконечниками. Что завтра – грязная бомба, провокация на ЗАЭС с вполне предсказуемыми последствиями? И просчитывает ли такие риски Белый дом?" - добавил председатель фракции ЛДПР в Госдуме.
Реакция Москвы будет понятной, а нейтрализована будет "фашиствующая хунта", выразил уверенность политик.
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги
00:41
 
КиевУкраинаМоскваЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФВладимир Зеленский
 
 
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