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Слуцкий ответил на слова Зеленского о "нейтрализации" Крымского моста
Слуцкий ответил на слова Зеленского о "нейтрализации" Крымского моста - РИА Новости, 22.07.2023
Слуцкий ответил на слова Зеленского о "нейтрализации" Крымского моста
Владимир Зеленский словами о "нейтрализации" Крымского моста признал ответственность за государственный терроризм, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T01:02
2023-07-22T01:02
2023-07-22T01:21
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леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский словами о "нейтрализации" Крымского моста признал ответственность за государственный терроризм, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Зеленский признал ответственность за государственный терроризм. Крымский мост является для Киева военной целью, которая должна быть "нейтрализована", заявил главарь хунты под молчаливое одобрение коллективного Запада на форуме по безопасности в Аспене. Оттуда же были сообщения об обсуждении американских поставок на Украину ракет большой дальности ATACMS", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Он добавил, что Зеленский получает от "своих хозяев прямую индульгенцию и средства на убийства мирных жителей"."В том числе – террористическими методами, кассетными боеприпасами и снарядами с урановыми наконечниками. Что завтра – грязная бомба, провокация на ЗАЭС с вполне предсказуемыми последствиями? И просчитывает ли такие риски Белый дом?" - добавил председатель фракции ЛДПР в Госдуме. Реакция Москвы будет понятной, а нейтрализована будет "фашиствующая хунта", выразил уверенность политик.
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киев, украина, москва, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, владимир зеленский
Киев, Украина, Москва, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Владимир Зеленский
Слуцкий ответил на слова Зеленского о "нейтрализации" Крымского моста
Слуцкий: Зеленский словами о Крымском мосту признал ответственность за гостерроризм