https://ria.ru/20230722/situatsiya-1885676618.html

В Белоруссии заявили о продолжающихся попытках расшатать ситуацию в стране

В Белоруссии заявили о продолжающихся попытках расшатать ситуацию в стране - РИА Новости, 22.07.2023

В Белоруссии заявили о продолжающихся попытках расшатать ситуацию в стране

Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что не прекращаются попытки "недругов" расшатать ситуацию в республике. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T14:15

2023-07-22T14:15

2023-07-22T20:07

в мире

белоруссия

александр вольфович

минск

европа

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МИНСК, 22 июл - РИА Новости. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что не прекращаются попытки "недругов" расшатать ситуацию в республике. "К сожалению, попытки наших недругов расшатать ситуацию в Беларуси, как и в мире в целом, не прекращаются", - заявил Вольфович на праздничных мероприятиях в Минске по случаю 170-летия пожарной службы страны. Он подчеркнул, что "события, которые развернулись вокруг государства, требуют предельной бдительности и концентрации" . "Сегодня мы наблюдаем, как в идейных наследниках нацизма проснулась жажда реванша. Мы видим ее в разрушенных памятниках воинам, освободившим Европу от фашистского режима, в попытках дискредитации исторической роли Советского Союза и героизации нацистских преступников, в устремлении одурманивать нашу молодежь, растоптать и разрушить то, что годами создавалось кропотливым трудом наших предков", - сказал Вольфович. Госсекретарь уверен, что оппонентам Белоруссии не удастся добиться своих целей. Он заявил, что белорусы, сохраняя единство и верность служению Отечеству, в состоянии противостоять любым современным вызовам.

https://ria.ru/20230721/oruzhie-1885591544.html

https://ria.ru/20230722/kompaniya-1885669981.html

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в мире, белоруссия, александр вольфович, минск, европа