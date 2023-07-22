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В Белоруссии заявили о продолжающихся попытках расшатать ситуацию в стране - РИА Новости, 22.07.2023
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14:15 22.07.2023 (обновлено: 20:07 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/situatsiya-1885676618.html
В Белоруссии заявили о продолжающихся попытках расшатать ситуацию в стране
В Белоруссии заявили о продолжающихся попытках расшатать ситуацию в стране - РИА Новости, 22.07.2023
В Белоруссии заявили о продолжающихся попытках расшатать ситуацию в стране
Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что не прекращаются попытки "недругов" расшатать ситуацию в республике. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T14:15
2023-07-22T20:07
в мире
белоруссия
александр вольфович
минск
европа
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МИНСК, 22 июл - РИА Новости. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что не прекращаются попытки "недругов" расшатать ситуацию в республике. "К сожалению, попытки наших недругов расшатать ситуацию в Беларуси, как и в мире в целом, не прекращаются", - заявил Вольфович на праздничных мероприятиях в Минске по случаю 170-летия пожарной службы страны. Он подчеркнул, что "события, которые развернулись вокруг государства, требуют предельной бдительности и концентрации" . "Сегодня мы наблюдаем, как в идейных наследниках нацизма проснулась жажда реванша. Мы видим ее в разрушенных памятниках воинам, освободившим Европу от фашистского режима, в попытках дискредитации исторической роли Советского Союза и героизации нацистских преступников, в устремлении одурманивать нашу молодежь, растоптать и разрушить то, что годами создавалось кропотливым трудом наших предков", - сказал Вольфович. Госсекретарь уверен, что оппонентам Белоруссии не удастся добиться своих целей. Он заявил, что белорусы, сохраняя единство и верность служению Отечеству, в состоянии противостоять любым современным вызовам.
https://ria.ru/20230721/oruzhie-1885591544.html
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в мире, белоруссия, александр вольфович, минск, европа
В мире, Белоруссия, Александр Вольфович, Минск, Европа
В Белоруссии заявили о продолжающихся попытках расшатать ситуацию в стране

Вольфович: попытки недругов расшатать ситуацию в республике не прекращаются

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
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МИНСК, 22 июл - РИА Новости. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что не прекращаются попытки "недругов" расшатать ситуацию в республике.
"К сожалению, попытки наших недругов расшатать ситуацию в Беларуси, как и в мире в целом, не прекращаются", - заявил Вольфович на праздничных мероприятиях в Минске по случаю 170-летия пожарной службы страны.
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Он подчеркнул, что "события, которые развернулись вокруг государства, требуют предельной бдительности и концентрации" .
«
"Сегодня мы наблюдаем, как в идейных наследниках нацизма проснулась жажда реванша. Мы видим ее в разрушенных памятниках воинам, освободившим Европу от фашистского режима, в попытках дискредитации исторической роли Советского Союза и героизации нацистских преступников, в устремлении одурманивать нашу молодежь, растоптать и разрушить то, что годами создавалось кропотливым трудом наших предков", - сказал Вольфович.
Госсекретарь уверен, что оппонентам Белоруссии не удастся добиться своих целей. Он заявил, что белорусы, сохраняя единство и верность служению Отечеству, в состоянии противостоять любым современным вызовам.
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