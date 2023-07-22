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В Госдуме заявили о массовой шринкфляции в магазинах
В Госдуме заявили о массовой шринкфляции в магазинах - РИА Новости, 22.07.2023
В Госдуме заявили о массовой шринкфляции в магазинах
Вице-спикер ГД от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов провел в московских магазинах закупки молочной продукции, которые показали массовую шринкфляцию... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T07:35
2023-07-22T07:35
2023-07-22T07:45
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов провел в московских магазинах закупки молочной продукции, которые показали массовую шринкфляцию (снижение количества товара в упаковке при сохранении цены) в 122 торговых точках столицы. "Исследование подтвердило массовую шринкфляцию в России. По поручению… Чернышова с 1 по 18 июля проведены массовые анонимные рейды по популярным сетевым универсамам города Москвы… Всего было проверено 122 торговые точки во всех районах столицы. Цель - выяснить, насколько массовой является шринкфляция", - сообщила РИА Новости пресс-служба Чернышова. Выяснилось, что 87 процентов ассортимента молочной продукции в супермаркетах представлено в упаковках объемом 925-950 миллилитров, при этом такая тара визуально неотличима от "честного" литра молока или кефира других производителей, сообщили политик. Он отметил, что крупы, которые составляют основу потребительской корзины - гречка, рис, пшено, овсяные хлопья - расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов вместо привычных 500 граммов и 1 килограмма в 97 процентах случаев, при этом вес и объем товара указан несопоставимо мелким шрифтом по сравнению с ценой. "Думаю, любой россиянин, зайдя в ближайший продуктовый магазин, может прислать нам сотню фото- и видеоподтверждений шринкфляции. Тысячи обращений в поддержку законопроекта "О честной цене" свидетельствуют о том, что это по-настоящему народная инициатива. Уверен, что масштаб проблемы и включенность людей позволят нам утвердить документ в максимально сжатые сроки", - сообщил Чернышов. Ранее политик внес в ГД законопроект об обязательном указании на ценниках товаров дополнительной информации о цене товара за целую общепринятую единицу измерения.
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москва, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр, общество
Москва, Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР, Общество
В Госдуме заявили о массовой шринкфляции в магазинах
Депутат Чернышов заявил о шринкфляции в магазинах, проведя закупки молочной продукции
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов провел в московских магазинах закупки молочной продукции, которые показали массовую шринкфляцию (снижение количества товара в упаковке при сохранении цены) в 122 торговых точках столицы.
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"Исследование подтвердило массовую шринкфляцию в России. По поручению… Чернышова с 1 по 18 июля проведены массовые анонимные рейды по популярным сетевым универсамам города Москвы… Всего было проверено 122 торговые точки во всех районах столицы. Цель - выяснить, насколько массовой является шринкфляция", - сообщила РИА Новости пресс-служба Чернышова.
Выяснилось, что 87 процентов ассортимента молочной продукции в супермаркетах представлено в упаковках объемом 925-950 миллилитров, при этом такая тара визуально неотличима от "честного" литра молока или кефира других производителей, сообщили политик.
Он отметил, что крупы, которые составляют основу потребительской корзины - гречка, рис, пшено, овсяные хлопья - расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов вместо привычных 500 граммов и 1 килограмма в 97 процентах случаев, при этом вес и объем товара указан несопоставимо мелким шрифтом по сравнению с ценой.
"Думаю, любой россиянин, зайдя в ближайший продуктовый магазин, может прислать нам сотню фото- и видеоподтверждений шринкфляции. Тысячи обращений в поддержку законопроекта "О честной цене" свидетельствуют о том, что это по-настоящему народная инициатива. Уверен, что масштаб проблемы и включенность людей позволят нам утвердить документ в максимально сжатые сроки", - сообщил Чернышов.
Ранее политик внес в ГД законопроект об обязательном указании на ценниках товаров дополнительной информации о цене товара за целую общепринятую единицу измерения.
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