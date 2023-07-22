https://ria.ru/20230722/sezd-1885714044.html

Съезд к ТЦ "Времена года" в Москве закрыли из-за спасательных работ

Съезд к ТЦ "Времена года" в Москве закрыли из-за спасательных работ - РИА Новости, 22.07.2023

Съезд к ТЦ "Времена года" в Москве закрыли из-за спасательных работ

Съезд с Кутузовского проспекта в Москве на территорию ТЦ "Времена года", где прорвало трубу с горячей водой, временно закрыли из-за спасательных работ, движение РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T17:50

2023-07-22T17:50

2023-07-22T17:50

происшествия

кутузовский проспект

сергей собянин

москва

городское хозяйство москвы

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Съезд с Кутузовского проспекта в Москве на территорию ТЦ "Времена года", где прорвало трубу с горячей водой, временно закрыли из-за спасательных работ, движение по Кутузовскому проспекту не затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ТЦ "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой, известно о четырех погибших. "Временно закрыт съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" в связи с проведением спасательных работ из-за прорыва трубы с кипятком. Общее движение транспорта по Кутузовскому проспекту не затруднено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230722/delo-1885706481.html

кутузовский проспект

москва

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