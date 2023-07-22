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Съезд к ТЦ "Времена года" в Москве закрыли из-за спасательных работ
Съезд к ТЦ "Времена года" в Москве закрыли из-за спасательных работ - РИА Новости, 22.07.2023
Съезд к ТЦ "Времена года" в Москве закрыли из-за спасательных работ
Съезд с Кутузовского проспекта в Москве на территорию ТЦ "Времена года", где прорвало трубу с горячей водой, временно закрыли из-за спасательных работ, движение РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:50
2023-07-22T17:50
2023-07-22T17:50
происшествия
кутузовский проспект
сергей собянин
москва
городское хозяйство москвы
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Съезд с Кутузовского проспекта в Москве на территорию ТЦ "Времена года", где прорвало трубу с горячей водой, временно закрыли из-за спасательных работ, движение по Кутузовскому проспекту не затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ТЦ "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой, известно о четырех погибших. "Временно закрыт съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" в связи с проведением спасательных работ из-за прорыва трубы с кипятком. Общее движение транспорта по Кутузовскому проспекту не затруднено", - говорится в сообщении.
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Происшествия, Кутузовский проспект, Сергей Собянин, Москва, Городское хозяйство Москвы, Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
Съезд к ТЦ "Времена года" в Москве закрыли из-за спасательных работ
Съезд с Кутузовского проспекта Москвы к ТЦ "Времена года" закрыли из-за спасательных работ