https://ria.ru/20230722/rpts-1885715455.html

В РПЦ рассказали о боязни зарубежных друзей открыто ее поддерживать

В РПЦ рассказали о боязни зарубежных друзей открыто ее поддерживать - РИА Новости, 22.07.2023

В РПЦ рассказали о боязни зарубежных друзей открыто ее поддерживать

Зарубежные друзья Русской православной церкви (РПЦ), которых много, боятся заявлять открыто о ее поддержке из-за политической конъюнктуры, заявил председатель... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T18:07

2023-07-22T18:07

2023-07-22T18:07

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Зарубежные друзья Русской православной церкви (РПЦ), которых много, боятся заявлять открыто о ее поддержке из-за политической конъюнктуры, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). "У нас много друзей за рубежом, и я могу сказать, что в кулуарных разговорах многие нас поддерживают. Многие откровенно говорят о том, что они понимают, что происходит, но, к сожалению, политическая конъюнктура сегодня во многом перевешивает, многие просто боятся об этом сказать", – сказал митрополит в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".

https://ria.ru/20230722/arkhierey-1885696151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русская православная церковь, московский патриархат