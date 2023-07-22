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В РПЦ рассказали о боязни зарубежных друзей открыто ее поддерживать - РИА Новости, 22.07.2023
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18:07 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/rpts-1885715455.html
В РПЦ рассказали о боязни зарубежных друзей открыто ее поддерживать
В РПЦ рассказали о боязни зарубежных друзей открыто ее поддерживать - РИА Новости, 22.07.2023
В РПЦ рассказали о боязни зарубежных друзей открыто ее поддерживать
Зарубежные друзья Русской православной церкви (РПЦ), которых много, боятся заявлять открыто о ее поддержке из-за политической конъюнктуры, заявил председатель... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T18:07
2023-07-22T18:07
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Зарубежные друзья Русской православной церкви (РПЦ), которых много, боятся заявлять открыто о ее поддержке из-за политической конъюнктуры, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). "У нас много друзей за рубежом, и я могу сказать, что в кулуарных разговорах многие нас поддерживают. Многие откровенно говорят о том, что они понимают, что происходит, но, к сожалению, политическая конъюнктура сегодня во многом перевешивает, многие просто боятся об этом сказать", – сказал митрополит в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
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русская православная церковь, московский патриархат
Русская православная церковь, Московский Патриархат
В РПЦ рассказали о боязни зарубежных друзей открыто ее поддерживать

В РПЦ заявили, что зарубежные друзья боятся открыто ее поддерживать

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в праздник Казанской иконы Божией Матери в Казанском соборе на Красной площади
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в праздник Казанской иконы Божией Матери в Казанском соборе на Красной площади - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в праздник Казанской иконы Божией Матери в Казанском соборе на Красной площади. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Зарубежные друзья Русской православной церкви (РПЦ), которых много, боятся заявлять открыто о ее поддержке из-за политической конъюнктуры, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
"У нас много друзей за рубежом, и я могу сказать, что в кулуарных разговорах многие нас поддерживают. Многие откровенно говорят о том, что они понимают, что происходит, но, к сожалению, политическая конъюнктура сегодня во многом перевешивает, многие просто боятся об этом сказать", – сказал митрополит в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
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