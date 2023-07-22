https://ria.ru/20230722/pozhary-1885647506.html

В России за сутки потушили 59 природных пожаров

В России за сутки потушили 59 природных пожаров - РИА Новости, 22.07.2023

В России за сутки потушили 59 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 59 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T09:41

2023-07-22T09:41

2023-07-22T09:41

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 59 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.07.2023 в 18 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 59 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 34 753 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 22 июля в стране действовали 185 лесных пожаров на площади 509 965 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 25 пожаров на площади 335 016 гектаров.

https://ria.ru/20230722/pozhar-1885625164.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, природные пожары в россии