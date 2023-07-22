Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки потушили 59 природных пожаров - РИА Новости, 22.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/pozhary-1885647506.html
В России за сутки потушили 59 природных пожаров
В России за сутки потушили 59 природных пожаров - РИА Новости, 22.07.2023
В России за сутки потушили 59 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 59 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T09:41
2023-07-22T09:41
происшествия
россия
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787947320_0:49:955:586_1920x0_80_0_0_25d9eac43e4872fc689704aa222ec4f4.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 59 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.07.2023 в 18 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 59 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 34 753 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 22 июля в стране действовали 185 лесных пожаров на площади 509 965 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 25 пожаров на площади 335 016 гектаров.
https://ria.ru/20230722/pozhar-1885625164.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787947320_55:0:900:634_1920x0_80_0_0_30241baafd64b800389365be620083b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 59 природных пожаров

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 59 природных пожаров

© Пресс-служба МЧС по Курганской области | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области
© Пресс-служба МЧС по Курганской области
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 59 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.07.2023 в 18 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 59 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 34 753 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 22 июля в стране действовали 185 лесных пожаров на площади 509 965 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 25 пожаров на площади 335 016 гектаров.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
В Ростовской области ликвидировали пожар на складе с макулатурой
Вчера, 00:02
 
ПроисшествияРоссияПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала