https://ria.ru/20230722/pozhary-1885647506.html
В России за сутки потушили 59 природных пожаров
В России за сутки потушили 59 природных пожаров - РИА Новости, 22.07.2023
В России за сутки потушили 59 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 59 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T09:41
2023-07-22T09:41
2023-07-22T09:41
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 59 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.07.2023 в 18 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 59 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 34 753 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 22 июля в стране действовали 185 лесных пожаров на площади 509 965 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 25 пожаров на площади 335 016 гектаров.
https://ria.ru/20230722/pozhar-1885625164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 59 природных пожаров
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 59 природных пожаров
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 59 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана
.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.07.2023 в 18 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 59 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 34 753 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 22 июля в стране действовали 185 лесных пожаров на площади 509 965 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 25 пожаров на площади 335 016 гектаров.
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