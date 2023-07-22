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Турция отправит два самолета и вертолет для тушения лесных пожаров в Греции - РИА Новости, 22.07.2023
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00:56 22.07.2023
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Турция отправит два самолета и вертолет для тушения лесных пожаров в Греции
Турция отправит два самолета и вертолет для тушения лесных пожаров в Греции - РИА Новости, 22.07.2023
Турция отправит два самолета и вертолет для тушения лесных пожаров в Греции
Турция отправит два пожарных самолета-амфибии, а также один вертолет для помощи Греции в тушении лесных пожаров, сообщает управление по связям администрации... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T00:56
2023-07-22T00:56
греция
турция
афины
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Турция отправит два пожарных самолета-амфибии, а также один вертолет для помощи Греции в тушении лесных пожаров, сообщает управление по связям администрации турецкого президента. "По указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Грецию будут отправлены два пожарных самолета и один пожарный вертолет", - говорится в заявлении ведомства в Twitter. Ранее генеральный секретариат гражданской защиты Греции сообщил, что европейская помощь в тушении лесных пожаров в Греции увеличивается после обращения Афин в Европейский механизм гражданской защиты. На запрос Греции немедленно отреагировали Польша, предоставившая 149 пожарных и 49 автомобилей, Румыния, предложившая 40 пожарных и пять автомобилей, Словакия, предложившая 31 пожарного и 15 автомобилей. Сильные лесные пожары начались по всей Греции, особо опасные - в Западной Аттике, возле города Лутраки на Коринфском заливе и на Родосе. Последствия жаркого лета уже дают о себе знать. Лесные пожары из-за высоких температур помимо Греции также начались в Германии, во Франции в ряде муниципалитетов из-за риска засухи были введены ограничения на использование воды, закрыты городские бассейны. Жители ряда регионов Испании, в основном южной части Иберийского полуострова, страдают от перебоев подачи воды, уровень заполнения водохранилищ ниже среднего для сезона, в некоторых городах сокращено любое использование воды, не являющееся "жизненно необходимым".
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греция, турция, афины, реджеп тайип эрдоган, в мире
Греция, Турция, Афины, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Турция отправит два самолета и вертолет для тушения лесных пожаров в Греции

Турция направит в Грецию два самолета-амфибии и вертолет для тушения лесных пожаров

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Лесной пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Турция отправит два пожарных самолета-амфибии, а также один вертолет для помощи Греции в тушении лесных пожаров, сообщает управление по связям администрации турецкого президента.
«
"По указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Грецию будут отправлены два пожарных самолета и один пожарный вертолет", - говорится в заявлении ведомства в Twitter.
Ранее генеральный секретариат гражданской защиты Греции сообщил, что европейская помощь в тушении лесных пожаров в Греции увеличивается после обращения Афин в Европейский механизм гражданской защиты. На запрос Греции немедленно отреагировали Польша, предоставившая 149 пожарных и 49 автомобилей, Румыния, предложившая 40 пожарных и пять автомобилей, Словакия, предложившая 31 пожарного и 15 автомобилей.
Сильные лесные пожары начались по всей Греции, особо опасные - в Западной Аттике, возле города Лутраки на Коринфском заливе и на Родосе.
Последствия жаркого лета уже дают о себе знать. Лесные пожары из-за высоких температур помимо Греции также начались в Германии, во Франции в ряде муниципалитетов из-за риска засухи были введены ограничения на использование воды, закрыты городские бассейны. Жители ряда регионов Испании, в основном южной части Иберийского полуострова, страдают от перебоев подачи воды, уровень заполнения водохранилищ ниже среднего для сезона, в некоторых городах сокращено любое использование воды, не являющееся "жизненно необходимым".
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
В Свердловской области локализовали все лесные пожары
15 июля, 09:23
 
ГрецияТурцияАфиныРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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