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Пожар на складе в Ростовской области полностью потушили - РИА Новости, 22.07.2023
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10:00 22.07.2023 (обновлено: 10:14 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/pozhar-1885649692.html
Пожар на складе в Ростовской области полностью потушили
Пожар на складе в Ростовской области полностью потушили - РИА Новости, 22.07.2023
Пожар на складе в Ростовской области полностью потушили
Пожар, возникший в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону, полностью ликвидирован, сообщили в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T10:00
2023-07-22T10:14
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Пожар, возникший в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону, полностью ликвидирован, сообщили в региональном ГУМЧС."9.45 полная ликвидация", - говорится в сообщении.В пятницу в 17.15 поступила информация о пожаре в складском помещении, где горела макулатура. Уточнялось, что размер горящего здания 8x50 метров, пожару был присвоен третий ранг. Как пояснили в ГУМЧС по Ростовской области, пожар возник в городе Аксай на улице Пороховая Балка, 2А. Позднее в 19.36 пожар локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Ближе к полуночи удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет.В тушении пожара был задействован вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России, который произвел 13 сбросов общим объемом 39 тонн воды.Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой будет дана оценка действиям уполномоченных органов. Уточняется, что при выявлении нарушений закона будут приняты "соответствующие меры реагирования".
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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Ростовской области полностью потушили

Пожар на складе с макулатурой в Ростовской области полностью потушили

© МЧС РоссииПожар на складе с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону
Пожар на складе с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону
© МЧС России
Пожар на складе с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Пожар, возникший в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону, полностью ликвидирован, сообщили в региональном ГУМЧС.
"9.45 полная ликвидация", - говорится в сообщении.
В пятницу в 17.15 поступила информация о пожаре в складском помещении, где горела макулатура. Уточнялось, что размер горящего здания 8x50 метров, пожару был присвоен третий ранг. Как пояснили в ГУМЧС по Ростовской области, пожар возник в городе Аксай на улице Пороховая Балка, 2А. Позднее в 19.36 пожар локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Ближе к полуночи удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет.
В тушении пожара был задействован вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России, который произвел 13 сбросов общим объемом 39 тонн воды.
Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой будет дана оценка действиям уполномоченных органов. Уточняется, что при выявлении нарушений закона будут приняты "соответствующие меры реагирования".
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ПроисшествияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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