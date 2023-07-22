https://ria.ru/20230722/pozhar-1885649692.html

Пожар на складе в Ростовской области полностью потушили

Пожар на складе в Ростовской области полностью потушили - РИА Новости, 22.07.2023

Пожар на складе в Ростовской области полностью потушили

Пожар, возникший в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону, полностью ликвидирован, сообщили в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T10:00

2023-07-22T10:00

2023-07-22T10:14

происшествия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885594027_9:0:1659:928_1920x0_80_0_0_4b2856dea614b8e243e2b03df5728cb1.png

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Пожар, возникший в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону, полностью ликвидирован, сообщили в региональном ГУМЧС."9.45 полная ликвидация", - говорится в сообщении.В пятницу в 17.15 поступила информация о пожаре в складском помещении, где горела макулатура. Уточнялось, что размер горящего здания 8x50 метров, пожару был присвоен третий ранг. Как пояснили в ГУМЧС по Ростовской области, пожар возник в городе Аксай на улице Пороховая Балка, 2А. Позднее в 19.36 пожар локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Ближе к полуночи удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет.В тушении пожара был задействован вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России, который произвел 13 сбросов общим объемом 39 тонн воды.Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой будет дана оценка действиям уполномоченных органов. Уточняется, что при выявлении нарушений закона будут приняты "соответствующие меры реагирования".

https://ria.ru/20230721/pozhar-1885444694.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)