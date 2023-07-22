https://ria.ru/20230722/pozhar-1885649692.html
Пожар на складе в Ростовской области полностью потушили
Пожар на складе в Ростовской области полностью потушили - РИА Новости, 22.07.2023
Пожар на складе в Ростовской области полностью потушили
Пожар, возникший в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону, полностью ликвидирован, сообщили в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T10:00
2023-07-22T10:00
2023-07-22T10:14
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости. Пожар, возникший в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону, полностью ликвидирован, сообщили в региональном ГУМЧС."9.45 полная ликвидация", - говорится в сообщении.В пятницу в 17.15 поступила информация о пожаре в складском помещении, где горела макулатура. Уточнялось, что размер горящего здания 8x50 метров, пожару был присвоен третий ранг. Как пояснили в ГУМЧС по Ростовской области, пожар возник в городе Аксай на улице Пороховая Балка, 2А. Позднее в 19.36 пожар локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Ближе к полуночи удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет.В тушении пожара был задействован вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России, который произвел 13 сбросов общим объемом 39 тонн воды.Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой будет дана оценка действиям уполномоченных органов. Уточняется, что при выявлении нарушений закона будут приняты "соответствующие меры реагирования".
https://ria.ru/20230721/pozhar-1885444694.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Ростовской области полностью потушили
Пожар на складе с макулатурой в Ростовской области полностью потушили
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл - РИА Новости.
Пожар, возникший в складском помещении с макулатурой в городе Аксай под Ростовом-на-Дону, полностью ликвидирован, сообщили
в региональном ГУМЧС.
"9.45 полная ликвидация", - говорится в сообщении.
В пятницу в 17.15 поступила информация о пожаре в складском помещении, где горела макулатура. Уточнялось, что размер горящего здания 8x50 метров, пожару был присвоен третий ранг. Как пояснили в ГУМЧС по Ростовской области, пожар возник в городе Аксай на улице Пороховая Балка, 2А. Позднее в 19.36 пожар локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Ближе к полуночи удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет.
В тушении пожара был задействован вертолет Ми-8
Южного авиационно-спасательного центра МЧС России
, который произвел 13 сбросов общим объемом 39 тонн воды.
Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой будет дана оценка действиям уполномоченных органов. Уточняется, что при выявлении нарушений закона будут приняты "соответствующие меры реагирования".
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