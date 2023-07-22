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Украинские военные потеряли до 110 человек на Купянском направлении
Украинские военные потеряли до 110 человек на Купянском направлении - РИА Новости, 22.07.2023
Украинские военные потеряли до 110 человек на Купянском направлении
Российские войска на купянском направлении за сутки уничтожили до 110 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T14:07
2023-07-22T14:07
2023-07-22T14:07
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении за сутки уничтожили до 110 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады украинских войск и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомлынск, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. "В районе населенного пункта Новосёловское Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-20", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230722/udar-1885671098.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Украинские военные потеряли до 110 человек на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 110 человек и две бронемашины на Купянском направлении