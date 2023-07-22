https://ria.ru/20230722/poteri-1885676008.html

Украинские военные потеряли до 110 человек на Купянском направлении

Украинские военные потеряли до 110 человек на Купянском направлении - РИА Новости, 22.07.2023

Украинские военные потеряли до 110 человек на Купянском направлении

Российские войска на купянском направлении за сутки уничтожили до 110 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T14:07

2023-07-22T14:07

2023-07-22T14:07

специальная военная операция на украине

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении за сутки уничтожили до 110 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады украинских войск и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомлынск, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. "В районе населенного пункта Новосёловское Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-20", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230722/udar-1885671098.html

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины