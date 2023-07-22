Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные потеряли до 110 человек на Купянском направлении - РИА Новости, 22.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/poteri-1885676008.html
Украинские военные потеряли до 110 человек на Купянском направлении
Украинские военные потеряли до 110 человек на Купянском направлении - РИА Новости, 22.07.2023
Украинские военные потеряли до 110 человек на Купянском направлении
Российские войска на купянском направлении за сутки уничтожили до 110 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T14:07
2023-07-22T14:07
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:99:2500:1505_1920x0_80_0_0_f34be9f13cf2b86fb64519a492cc581b.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении за сутки уничтожили до 110 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады украинских войск и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомлынск, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. "В районе населенного пункта Новосёловское Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-20", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230722/udar-1885671098.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_46caec9a969989d70dae41bfa308ee93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Украинские военные потеряли до 110 человек на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 110 человек и две бронемашины на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении за сутки уничтожили до 110 украинских военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады украинских войск и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомлынск, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
"В районе населенного пункта Новосёловское Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-20", - говорится в сводке министерства.
Представители экстренных служб во Львове 6 июля 2023 года - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Минобороны рассказало об уничтожении большого числа наемников во Львове
Вчера, 13:37
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала