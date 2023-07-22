https://ria.ru/20230722/pamyatniki-1885668454.html
Во Львовской области снесли девять советских памятников за сутки
Во Львовской области снесли девять советских памятников за сутки - РИА Новости, 22.07.2023
Во Львовской области снесли девять советских памятников за сутки
Во Львовской области на западе Украины демонтировали девять памятников героям Великой Отечественной войны за прошедшие сутки, сообщает украинский телеграм-канал РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T13:08
2023-07-22T13:08
2023-07-22T13:09
в мире
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украина
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Во Львовской области на западе Украины демонтировали девять памятников героям Великой Отечественной войны за прошедшие сутки, сообщает украинский телеграм-канал "Деколонизация. Украина", где опубликованы соответствующие фотографии. Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которого начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц. "В селе Ореховчик демонтирован памятник советскому солдату. Еще один советский монумент демонтирован в селе Семигинов. В селе Рудники демонтирован барельеф с изображением советских солдат", - говорится в сообщениях, опубликованных в телеграм-канале издания. На опубликованных фотографиях указано, что еще один памятник солдату власти снесли на кладбище в селе Подкамень, также монументы демонтировали в населенных пунктах Язловчик, Броды, Пониковиця, Суховоля и Скеловка. Авторы телеграм-канала отметили, что в селе Боратыне Львовской области власти также демонтировали советские стелы. По словам директора украинского института национальной памяти (УИНП) Антона Дробовича, памятники и надгробные сооружения времен Второй мировой войны не попадают под декоммунизацию. Как сообщали ранее в минкультуры Украины, за прошлый год власти демонтировали 145 памятников, которые связаны с историей РФ и СССР. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230713/kiev-1883973397.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львовская область, украина
В мире, Львовская область, Украина
Во Львовской области снесли девять советских памятников за сутки
Во Львовской области снесли еще девять памятников советским воинам за сутки
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Во Львовской области на западе Украины демонтировали девять памятников героям Великой Отечественной войны за прошедшие сутки, сообщает украинский телеграм-канал "Деколонизация. Украина
", где опубликованы соответствующие фотографии.
Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которого начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц.
"В селе Ореховчик демонтирован памятник советскому солдату. Еще один советский монумент демонтирован в селе Семигинов. В селе Рудники демонтирован барельеф с изображением советских солдат", - говорится в сообщениях, опубликованных в телеграм-канале издания.
На опубликованных фотографиях указано, что еще один памятник солдату власти снесли на кладбище в селе Подкамень, также монументы демонтировали в населенных пунктах Язловчик, Броды, Пониковиця, Суховоля и Скеловка. Авторы телеграм-канала отметили, что в селе Боратыне Львовской области власти также демонтировали советские стелы.
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По словам директора украинского института национальной памяти (УИНП) Антона Дробовича, памятники и надгробные сооружения времен Второй мировой войны не попадают под декоммунизацию. Как сообщали ранее в минкультуры Украины, за прошлый год власти демонтировали 145 памятников, которые связаны с историей РФ
и СССР
.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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