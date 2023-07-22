https://ria.ru/20230722/pamyatniki-1885668454.html

Во Львовской области снесли девять советских памятников за сутки

Во Львовской области снесли девять советских памятников за сутки - РИА Новости, 22.07.2023

Во Львовской области снесли девять советских памятников за сутки

Во Львовской области на западе Украины демонтировали девять памятников героям Великой Отечественной войны за прошедшие сутки, сообщает украинский телеграм-канал РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T13:08

2023-07-22T13:08

2023-07-22T13:09

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украина

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Во Львовской области на западе Украины демонтировали девять памятников героям Великой Отечественной войны за прошедшие сутки, сообщает украинский телеграм-канал "Деколонизация. Украина", где опубликованы соответствующие фотографии. Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которого начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц. "В селе Ореховчик демонтирован памятник советскому солдату. Еще один советский монумент демонтирован в селе Семигинов. В селе Рудники демонтирован барельеф с изображением советских солдат", - говорится в сообщениях, опубликованных в телеграм-канале издания. На опубликованных фотографиях указано, что еще один памятник солдату власти снесли на кладбище в селе Подкамень, также монументы демонтировали в населенных пунктах Язловчик, Броды, Пониковиця, Суховоля и Скеловка. Авторы телеграм-канала отметили, что в селе Боратыне Львовской области власти также демонтировали советские стелы. По словам директора украинского института национальной памяти (УИНП) Антона Дробовича, памятники и надгробные сооружения времен Второй мировой войны не попадают под декоммунизацию. Как сообщали ранее в минкультуры Украины, за прошлый год власти демонтировали 145 памятников, которые связаны с историей РФ и СССР. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230713/kiev-1883973397.html

https://ria.ru/20230703/barelefy-1881901906.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, львовская область, украина