https://ria.ru/20230722/obstrely-1885655519.html

Украинские войска обстреляли Орловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Орловку и Донецк - РИА Новости, 22.07.2023

Украинские войска обстреляли Орловку и Донецк

Украинские войска обстреляли населенный пункт Орловка Ясиноватского района ДНР и Донецк, выпустив четыре снаряда калибра 152 миллиметра и шесть снарядов... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T11:06

2023-07-22T11:06

2023-07-22T11:06

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Орловка Ясиноватского района ДНР и Донецк, выпустив четыре снаряда калибра 152 миллиметра и шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 10.15 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230721/vsu-1885481919.html

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донецкая народная республика

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Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, происшествия