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СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными боеприпасами по Журавлевке
СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными боеприпасами по Журавлевке - РИА Новости, 22.07.2023
СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными боеприпасами по Журавлевке
Следственный комитет России будет расследовать новые факты обстрелов украинскими военными с применением кассетных боеприпасов белгородского села Журавлевка и... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:47
2023-07-22T15:47
2023-07-22T15:47
происшествия
россия
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
сергей аксенов (политик)
белгородский район
красногвардейский район
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать новые факты обстрелов украинскими военными с применением кассетных боеприпасов белгородского села Журавлевка и атаку беспилотников на Красногвардейский район Крыма, где произошла детонация на складе боеприпасов, сообщается в телеграм-канале ведомства. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в субботу, что ВСУ выпустили по селу Журавлевка в Белгородском районе 21 артиллерийский снаряд, в том числе три кассетных боеприпаса из РСЗО. Кроме того, в этот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что противник совершил попытку налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Крыма, в результате чего произошла детонация на складе боеприпасов. По предварительным данным, пострадавших нет. "Следователи СК России будут расследовать очередные факты преступлений ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Белгородской области и Республики Крым... Следственный комитет установит круг лиц, причастных к совершению преступлений. Их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230722/kassetnye-1885684803.html
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происшествия, россия, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, сергей аксенов (политик), белгородский район, красногвардейский район
Происшествия, Россия, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Сергей Аксенов (политик), Белгородский район, Красногвардейский район
СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными боеприпасами по Журавлевке
СК России будет расследовать обстрелы ВСУ кассетными боеприпасами белгородской Журавлевки