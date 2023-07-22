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СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными боеприпасами по Журавлевке - РИА Новости, 22.07.2023
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15:47 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/obstrel-1885689921.html
СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными боеприпасами по Журавлевке
СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными боеприпасами по Журавлевке - РИА Новости, 22.07.2023
СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными боеприпасами по Журавлевке
Следственный комитет России будет расследовать новые факты обстрелов украинскими военными с применением кассетных боеприпасов белгородского села Журавлевка и... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:47
2023-07-22T15:47
происшествия
россия
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
сергей аксенов (политик)
белгородский район
красногвардейский район
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать новые факты обстрелов украинскими военными с применением кассетных боеприпасов белгородского села Журавлевка и атаку беспилотников на Красногвардейский район Крыма, где произошла детонация на складе боеприпасов, сообщается в телеграм-канале ведомства. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в субботу, что ВСУ выпустили по селу Журавлевка в Белгородском районе 21 артиллерийский снаряд, в том числе три кассетных боеприпаса из РСЗО. Кроме того, в этот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что противник совершил попытку налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Крыма, в результате чего произошла детонация на складе боеприпасов. По предварительным данным, пострадавших нет. "Следователи СК России будут расследовать очередные факты преступлений ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Белгородской области и Республики Крым... Следственный комитет установит круг лиц, причастных к совершению преступлений. Их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
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россия
белгородский район
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происшествия, россия, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, сергей аксенов (политик), белгородский район, красногвардейский район
Происшествия, Россия, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Сергей Аксенов (политик), Белгородский район, Красногвардейский район
СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными боеприпасами по Журавлевке

СК России будет расследовать обстрелы ВСУ кассетными боеприпасами белгородской Журавлевки

© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтактеПоследствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтакте
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать новые факты обстрелов украинскими военными с применением кассетных боеприпасов белгородского села Журавлевка и атаку беспилотников на Красногвардейский район Крыма, где произошла детонация на складе боеприпасов, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в субботу, что ВСУ выпустили по селу Журавлевка в Белгородском районе 21 артиллерийский снаряд, в том числе три кассетных боеприпаса из РСЗО. Кроме того, в этот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что противник совершил попытку налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Крыма, в результате чего произошла детонация на складе боеприпасов. По предварительным данным, пострадавших нет.
"Следователи СК России будут расследовать очередные факты преступлений ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Белгородской области и Республики Крым... Следственный комитет установит круг лиц, причастных к совершению преступлений. Их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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ПроисшествияРоссияВячеслав ГладковСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныСергей Аксенов (политик)Белгородский районКрасногвардейский район
 
 
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