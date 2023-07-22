https://ria.ru/20230722/obstrel-1885689921.html

СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными боеприпасами по Журавлевке

СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными боеприпасами по Журавлевке - РИА Новости, 22.07.2023

СК России расследует обстрелы ВСУ кассетными боеприпасами по Журавлевке

Следственный комитет России будет расследовать новые факты обстрелов украинскими военными с применением кассетных боеприпасов белгородского села Журавлевка и... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T15:47

2023-07-22T15:47

2023-07-22T15:47

происшествия

россия

вячеслав гладков

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

сергей аксенов (политик)

белгородский район

красногвардейский район

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать новые факты обстрелов украинскими военными с применением кассетных боеприпасов белгородского села Журавлевка и атаку беспилотников на Красногвардейский район Крыма, где произошла детонация на складе боеприпасов, сообщается в телеграм-канале ведомства. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в субботу, что ВСУ выпустили по селу Журавлевка в Белгородском районе 21 артиллерийский снаряд, в том числе три кассетных боеприпаса из РСЗО. Кроме того, в этот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что противник совершил попытку налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Крыма, в результате чего произошла детонация на складе боеприпасов. По предварительным данным, пострадавших нет. "Следователи СК России будут расследовать очередные факты преступлений ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Белгородской области и Республики Крым... Следственный комитет установит круг лиц, причастных к совершению преступлений. Их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230722/kassetnye-1885684803.html

россия

белгородский район

красногвардейский район

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происшествия, россия, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, сергей аксенов (политик), белгородский район, красногвардейский район