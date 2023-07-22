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При обстреле Кировского района Донецка погибла мирная жительница

При обстреле Кировского района Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 22.07.2023

При обстреле Кировского района Донецка погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T14:28

2023-07-22T14:28

2023-07-22T14:28

жкх

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин. "Из-за агрессии украинских нацистов продолжают гибнуть мирные жители нашего города. В Кировском районе в результате обстрела микрорайона шахты им. Абакумова в сквере была смертельно ранена женщина 1972 года рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20230721/pogibshie-1885552499.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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жкх, кировский район, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика