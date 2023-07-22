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При обстреле Кировского района Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 22.07.2023
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14:28 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/obstrel-1885678713.html
При обстреле Кировского района Донецка погибла мирная жительница
При обстреле Кировского района Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 22.07.2023
При обстреле Кировского района Донецка погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T14:28
2023-07-22T14:28
жкх
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин. "Из-за агрессии украинских нацистов продолжают гибнуть мирные жители нашего города. В Кировском районе в результате обстрела микрорайона шахты им. Абакумова в сквере была смертельно ранена женщина 1972 года рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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кировский район
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жкх, кировский район, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика
ЖКХ, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика
При обстреле Кировского района Донецка погибла мирная жительница

Кулемзин: в результате обстрела Кировского района Донецка погибла мирная жительница

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин.
"Из-за агрессии украинских нацистов продолжают гибнуть мирные жители нашего города. В Кировском районе в результате обстрела микрорайона шахты им. Абакумова в сквере была смертельно ранена женщина 1972 года рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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ЖКХКировский районАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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