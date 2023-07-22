https://ria.ru/20230722/obstrel-1885635287.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 22.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в субботу выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщило... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T05:31

2023-07-22T05:31

2023-07-22T05:31

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

петровский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875859942_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_7716b87f0b369c81ba03eb7eef59bfa5.jpg

ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 03.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 03.50 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Петровский район находится на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230721/donetsk-1885461557.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, петровский район