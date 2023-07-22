https://ria.ru/20230722/naemniki-1885673572.html

ВС России продолжат уничтожение наемников на Украине, заявило Минобороны

ВС России продолжат уничтожение наемников на Украине, заявило Минобороны - РИА Новости, 22.07.2023

ВС России продолжат уничтожение наемников на Украине, заявило Минобороны

Вооруженные силы (ВС) РФ будут продолжать целенаправленное уничтожение иностранных наемников на Украине, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T13:54

2023-07-22T13:54

2023-07-22T14:02

специальная военная операция на украине

украина

россия

львов

безопасность

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ будут продолжать целенаправленное уничтожение иностранных наемников на Украине, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Вооруженными силами Российской Федерации будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230721/spetsoperatsiya-1885377202.html

украина

россия

львов

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, львов, безопасность