Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжат уничтожение наемников на Украине, заявило Минобороны - РИА Новости, 22.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 22.07.2023 (обновлено: 14:02 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/naemniki-1885673572.html
ВС России продолжат уничтожение наемников на Украине, заявило Минобороны
ВС России продолжат уничтожение наемников на Украине, заявило Минобороны - РИА Новости, 22.07.2023
ВС России продолжат уничтожение наемников на Украине, заявило Минобороны
Вооруженные силы (ВС) РФ будут продолжать целенаправленное уничтожение иностранных наемников на Украине, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T13:54
2023-07-22T14:02
специальная военная операция на украине
украина
россия
львов
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817788671_0:292:3022:1992_1920x0_80_0_0_84b0f2cd8bc82630d6e59187d9764765.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ будут продолжать целенаправленное уничтожение иностранных наемников на Украине, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Вооруженными силами Российской Федерации будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230721/spetsoperatsiya-1885377202.html
украина
россия
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817788671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_307e368baf23f643a2fcbb82d1b6e76e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, львов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Львов, Безопасность
ВС России продолжат уничтожение наемников на Украине, заявило Минобороны

Минобороны: ВС России продолжат целенаправленное уничтожение наемников на Украине

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС РФ
Работа расчета артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа расчета артиллерии ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ будут продолжать целенаправленное уничтожение иностранных наемников на Украине, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Вооруженными силами Российской Федерации будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины", - сказали в ведомстве.
Массированный ракетный удар по объектам энергетики Украины. Кадр видео
Вскрыта новая масштабная цель СВО
21 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЛьвовБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала