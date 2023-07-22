https://ria.ru/20230722/naemniki-1885673572.html
ВС России продолжат уничтожение наемников на Украине, заявило Минобороны
ВС России продолжат уничтожение наемников на Украине, заявило Минобороны - РИА Новости, 22.07.2023
ВС России продолжат уничтожение наемников на Украине, заявило Минобороны
Вооруженные силы (ВС) РФ будут продолжать целенаправленное уничтожение иностранных наемников на Украине, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T13:54
2023-07-22T13:54
2023-07-22T14:02
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ будут продолжать целенаправленное уничтожение иностранных наемников на Украине, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Вооруженными силами Российской Федерации будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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украина, россия, львов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Львов, Безопасность
ВС России продолжат уничтожение наемников на Украине, заявило Минобороны
Минобороны: ВС России продолжат целенаправленное уничтожение наемников на Украине